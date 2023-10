Wall Street lager na tegenvallende inflatiecijfers

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag in het rood met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde 0,6 procent op 4.350,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.590,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 13.575,16 punten.

De aandacht gaat donderdag uit naar de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De consumentenprijzen stegen in september op maandbasis met 0,4 procent en op jaarbasis met 3,7 procent, wat in beide gevallen boven de verwachting was. De kerninflatie kwam uit op 0,3 procent op maandbasis en op 4,1 procent op jaarbasis.

Econoom James Knightley van ING wees op de zogeheten 'superkerninflatie'; de inflatie zonder energie waarin wel diensten zijn meegenomen, maar dan zonder woonkosten, die met 0,6 procent op maandbasis behoorlijk hoog was.

"De Fed zal duidelijk bewijs van een afkoeling willen zien, voordat men er gerust op is dat het monetaire beleid verkrappend genoeg is", aldus Knightley.

Na het verschijnen is de marktverwachting voor een renteverhoging van 25 basispunten in december gestegen naar 35 procent, van 26 procent voorafgaand aan de cijfers.

ING betwijfelt of de Fed de rente inderdaad nog één keer zal verhogen. Knightley wees op de recente uitspraken van beleidsmakers, dat de hoge obligatierentes voldoende verkrappend werken, waardoor de noodzaak van een nieuwe renteverhoging kleiner wordt.

Beleggers hoopten vooraf op een bevestiging van afnemende prijsdruk, wat zou betekenen dat de Fed de rente niet verder hoeft te verhogen.

"De kans op het uitblijven van een renteverhoging in november is na de notulen van de Fed tot boven 90 procent gestegen, terwijl dat begin deze week nog rond 70 procent was", stelde Swissquote Bank.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg donderdag naar 4,70 procent. De euro/dollar daalde tot 1,0540.

Op macro-economisch vlak bleek donderdag verder dat de nieuwe steunaanvragen in de VS afgelopen week stabiel zijn gebleven.



Olie werd donderdagavond een half procent goedkoper en kostte bijna 83 dollar per vat. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de vraag naar olie dit jaar versnelt, maar volgend jaar juist lager uitkomt dan eerder verwacht, bleek donderdag uit een maandrapport. Ook de OPEC kwam met een maandrapport, waarin de verwachtingen werden gehandhaafd. Het kartel verwacht wel dat het aanbod van niet-leden dit jaar toeneemt.

Verder werd bekend dat de Amerikaanse olievoorraden vorige week met ruim 10 miljoen vaten zijn gestegen. De benzinevoorraden, die een week eerder nog flink toenamen, daalden wel.

Volgende richtpunt voor de beurzen in New York zijn kwartaalcijfers van de Amerikaanse financials BlackRock, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup, die vrijdag de boeken openen.

Analisten rekenen voor het cijferseizoen gemiddeld op een winstgroei van 1,3 procent voor bedrijven in de S&P 500, aldus Refinitiv. Daarbij is de trend positief, wat een voorbode kan zijn op meevallende kwartaalcijfers.



Bedrijfsnieuws

Delta Air Lines is positiever geworden over de verwachte omzet dit jaar, die nu met 20 procent gaat stijgen, in plaats van met 17 tot 20 procent. De winstverwachting is wel lager, bleek donderdag bij de kwartaalcijfers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. De winst komt dit jaar vermoedelijk niet hoger uit dan 6,25 dollar, waar eerst nog een kans werd gezien op 7,00 dollar. Het aandeel verloor 2 procent.



Birkenstock daalde donderdag nog eens 5 procent na een teleurstellende eerste handelsdag woensdag.

Ford verloor meer dan 2 procent nadat vakbond United Auto Workers in staking ging bij een fabriek voor pick-up trucks in Kentucky. Dit is de grootste fabriek van Ford, dat al vier weken met stakingen kampt.

Microsoft daalde een half procent. De Amerikaanse belastingdienst heeft een rekening gestuurd van 28,9 miljard dollar aan achterstallige belastingen, met rente en boetes, van 2004 tot 2013.