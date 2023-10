Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,1 procent naar 453,63 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,2 procent op 15.425,03 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,4 procent in de min bij een stand van 7.104,53 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.644,78 punten.

De focus lag donderdag op de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski weerspiegelen de notulen "een verhit debat over inflatie en de beleidsrente." Een rentepauze bij de volgende vergadering lijkt volgens ING een uitgemaakte zaak, "maar een renteverhoging in december blijft een mogelijkheid", aldus Brzeski.

Ook de Amerikaanse inflatiecijfers geven de Federal Reserve de optie om nogn één keer de rente te verhogen, volgens ING, maar de kans is klein dat het ook zover komt. Econoom James Knightley wees op de recente uitspraken van beleidsmakers, dat de hoge obligatierentes voldoende verkrappend werken, waardoor de noodzaak van een nieuwe renteverhoging kleiner wordt.

De obligatierentes liepen donderdag weer op: de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,65 procent en de Duitse variant naar 2,79 procent. De euro/dollar daalde tot 1,0552.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend, dat de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk in augustus harder dan verwacht is gedaald, terwijl de Britse export in dezelfde maand met ruim 2 procent afnam.

WTI-olie werd anderhalf procent duurder. De wereldwijde vraag naar olie zal dit jaar iets hoger uitvallen, maar volgend jaar iets lager dan eerder werd verwacht, bleek vandaag uit het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap. De OPEC handhaafde de verwachtingen voor de olievraag in 2023 en 2024, maar verhoogde wel de verwachting voor het olieaanbod.

De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week fors gestegen, met ruim 10 miljoen vaten. De benzinevoorraden, die een week eerder nog flink toenamen, daalden wel.

Bedrijfsnieuws

Defensie-aandeel Rheinmetall was koploper in de DAX, met een plus van ruim 2,5 procent. Ook Thales deed goede zaken in de CAC 40, met eenzelfde stijging voor het aandeel.

Nutsaandelen verloren in Frankfurt terrein. E.ON en RWE daalden bijna 2 procent. In Parijs was ArcelorMittal de gebeten hond, met een verlies van ruim 4 procent.

Halfgeleideraandelen zaten in de lift. STMicroelectronics steeg licht en Infineon won een procent. ASML won in Amsterdam bijna 4 procent. De halfgeleiders profiteerden mogelijk van het bericht van de Zwitserse toeleverancier van de chipsector VAT dat de bodem mogelijk bereikt is. VAT rekent op een bescheiden verbetering van de vraag. Het aandeel VAT werd ruim 3,5 procent duurder.

Morgan Stanley heeft de koersdoelen voor een aantal banken in Europa licht verlaagd. ING en Société Générale blijven favoriet. De aandelen daalden donderdag wel.

Easyjet heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een flink hogere omzet geboekt. Het aandeel sloot in Londen toch 7 procent lager.

In Parijs won reclame- en communicatiebureau Publicis ruim 4,5 procent, nadat opnieuw het omzetdoel voor 2023 opwaarts werd bijgesteld.

In Brussel en Amsterdam won Fagron ruim 2,5 procent na vrijgave van cijfers. Die waren ook beter dan analisten hadden verwacht. Degroof Petercam sprak van een erg sterk kwartaal.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend iets lager.