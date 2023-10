ASML trekt AEX in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten gesloten. De AEX eindigde 0,5 procent hoger op 741,52 punten, terwijl de omringende beurzen wel lager eindigden. Techaandelen deden het goed en ook Shell wist flink hoger te eindigen. Veel aandacht ging donderdag uit naar inflatiecijfers uit de VS. Die waren redelijk conform de verwachting. Volgens James Knightley van ING houden de cijfers van vandaag de optie op nog één laatste renteverhoging door de Federal Reserve op tafel. Toch denkt ING niet dat het uiteindelijk zover komt. Verder waren er notulen van de Europese Centrale Bank. En ook hier blijft een laatste renteverhoging door de centrale bank volgens Carsten Brzeski van ING een mogelijkheid. De euro/dollar handelde op 1,0552 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar ruim 4,65 procent. De Duitse variant noteerde op 2,79 procent. Olie werd bijna procent duurder en Brent kostte bijna 87 dollar per vat, na het verschijnen van de maandrapporten van het IEA en de OPEC. Verder bleken de Amerikaanse olievoorraden flink gestegen, maar daalden de benzinevoorraden. Stijgers en dalers ASMI werd donderdag 1,3 procent duurder en indexzwaargewichten ASML en Shell stegen 3,8 en 1,3 procent. Daar stonden ook stevige verliezen tegenover. ArcelorMittal werd 4,1 procent goedkoper en Ahold Delhaize daalde met 4,0 procent. Mogelijk dat een rapport van zakenbank Jefferies over margedruk bij Ahold de oorzaak was van het koersverlies. De halfgeleiders profiteerden mogelijk van het bericht van de Zwitserse toeleverancier van de chipsector VAT dat de bodem mogelijk bereikt is. VAT rekent op een bescheiden verbetering van de vraag. In de AMX werd Fagron beloond voor de kwartaalcijfers die het voorbeurs publiceerde. Analisten waren tevreden over de cijfers en het aandeel steeg 2,6 procent. Corbion werd 1,8 procent duurder, maar Inpost en JDE Peet’s daalden bijna 2 procent. Smallcap Ebusco, dat woensdag na cijfers ook al bijna 3 procent steeg, won donderdag nog eens 18,4 procent. En Fastned, dat voorbeurs met een kwartaalupdate kwam, won 3,2 procent. Azerion en NSI daalden 1,3 en 2,3 procent. Het lokaal genoteerde Brill was de uitblinker vandaag met een koersstijging van 33 procent. De Gruyter bracht een overnamebod uit van 27,50 euro per aandeel. Wall Street Aan het einde van de Europese beursdag noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotkoersen van woensdagavond. Bron: ABM Financial News

