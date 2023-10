Beursblik: inflatiedata VS houden optie één laatste renteverhoging op tafel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De inflatiecijfers uit de Verenigde Staten houden de optie van nog één laatste renteverhoging door de Federal Reserve op tafel, hoewel de kans klein is dat het ook echt zover komt. Dit stelde ING donderdag in een reactie op de data. De consumentenprijzen stegen in september op maandbasis met 0,4 procent en op jaarbasis met 3,7 procent, wat in beide gevallen boven de verwachting was. De kerninflatie kwam uit op 0,3 procent op maandbasis en op 4,1 procent op jaarbasis. Econoom James Knightley van ING wees op de zogeheten 'superkerninflatie'; de inflatie zonder energie waarin wel diensten zijn meegenomen, maar dan zonder woonkosten, die met 0,6 procent op maandbasis behoorlijk hoog was. "Dit betrof vooral [de prijzen voor] hotels en autoverzekeringen, die zullen afnemen, maar de Fed zal duidelijk bewijs van een afkoeling willen zien, voordat men er gerust op is dat het monetaire beleid verkrappend genoeg is", aldus Knightley. Na het verschijnen is de marktverwachting voor een renteverhoging van 25 basispunten in december gestegen naar 36 procent, van 26 procent voorafgaand aan de cijfers. ING betwijfelt of de Fed de rente inderdaad nog één keer zal verhogen. Knightley wees op de recente uitspraken van beleidsmakers, dat de hoge obligatierentes voldoende verkrappend werken, waardoor de noodzaak van een nieuwe renteverhoging kleiner wordt. "Nu de hypotheekrente op het hoogste punt in 23 jaar staat en de kosten voor creditcardschulden op een historisch hoogtepunt liggen, lijkt het monetaire beleid restrictief genoeg", meent Knightley. Bovendien wijzen recente macrocijfers, zoals het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers, op een geleidelijke verzwakking, "waardoor we verwachten dat de inflatie de komende kwartalen langzaam zal blijven afnemen", besluit de econoom. Bron: ABM Financial News

