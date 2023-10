Renteverhoging ECB in december blijft mogelijkheid Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De notulen die de Europese Centrale Bank donderdag publiceerde over de laatste beleidsvergadering, laten ruimte voor een renteverhoging in december. Dit stelde ING donderdag in een reactie op de verslaglegging. Volgens econoom Carsten Brzeski weerspiegelen de notulen "een verhit debat over inflatie en de beleidsrente." Hoezeer de ECB ook heeft geprobeerd om de deur naar verdere renteverhogingen open te houden sinds het besluit in september, "recente ontwikkelingen hebben haar positie duidelijk gecompliceerd", vindt Brzeski. Terwijl de stijging van de olieprijzen voor nieuwe opwaartse druk op de inflatie zal zorgen en het bereiken van de doelstelling van 2 procent eind 2025 hierdoor mogelijk onwaarschijnlijker wordt, zorgen het conflict in Israël en het Midden-Oosten en de stijging van de obligatierente ervoor dat de groeivooruitzichten voor de eurozone verder onder druk komen te staan. Een rentepauze bij de volgende vergadering lijkt volgens ING een uitgemaakte zaak, "maar een renteverhoging in december blijft een mogelijkheid", aldus Brzeski. In het tijdperk van een inflatie die sterker is dan verwacht, zou de ECB nog steeds in de verleiding kunnen komen om haar eigen geloofwaardigheid te verkiezen boven een potentiële recessie in de eurozone, besluit de econoom. De euro/dollar noteerde donderdagmiddag 0,6 procent lager op 1,0556. Bron: ABM Financial News

