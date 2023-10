Fitch vreest niet voor kredietwaardigheid NN vanwege woekerpolisaffaire Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) De recente uitspraak in de woekerpolisaffaire heeft geen gevolgen voor de kredietwaardigheid van NN Group. Dit stelde Fitch donderdag in een rapport dat de kredietbeoordelaar publiceerde. Dit geldt zowel voor Nationale-Nederlanden, dat de betreffende polissen destijds verkocht, als voor het overkoepelende NN Group. De kredietwaardigheid van NN staat op A+ met een stabiele outlook en die voor Nationale-Nederlanden op AA-, met eveneens een stabiele outlook. De rechter deed op 26 september uitspraak en oordeelde dat de verzekeraar kosten in rekening bracht zonder klanten daarover goed in te lichten. NN liet al weten in cassatie te gaan tegen deze uitspraak. Fitch denkt dat het nog meer dan een jaar zal duren voor er een definitief oordeel ligt. Volgens Fitch heeft NN voldoende financiële ruimte om een negatieve uitkomst van de kwestie op te kunnen vangen. Daarbij zal het vermoedelijk nog jaren duren voor het tot een schikking komt, en dat geeft NN de tijd om meer kapitaal achter de hand te hebben, indien nodig. "De omvang en het tijdspad zijn onzeker", aldus Fitch. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.