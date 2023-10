Wall Street op weg naar licht hogere start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gingen donderdag een vlakke tot licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening tot 0,1 procent in het groen.

De rendementen op Amerikaanse staatsleningen bleven op het laagste punt in twee weken op 4,60 procent.

De futures liepen wel wat terug nadat de inflatie in VS in september niet bleek te zijn gedaald, maar stabiel bleef op een niveau van 3,7 procent. De kerninflatie daalde zoals verwacht wel naar 4,1 procent.

Beleggers hoopten vooraf op een bevestiging van afnemende prijsdruk, wat zou betekenen dat de Fed de rente niet verder hoeft te verhogen.

"De kans op het uitblijven van een renteverhoging in november is na de notulen van de Fed tot boven 90 procent gestegen, terwijl dat begin deze week nog rond 70 procent was", stelde Swissquote Bank.

Analisten rekenen voor het kwartaalcijferseizoen gemiddeld op een winstgroei van 1,3 procent voor bedrijven in de S&P 500, aldus Refinitiv. Daarbij is de trend positief wat een voorbode kan zijn op meevallende kwartaalcijfers.



De wekelijkse nieuwe steunaanvragen bleken afgelopen week gelijk te zijn gebleven.



De olieprijs steeg donderdagmiddag. Een novemberfuture WTI-olie stond 1,7 procent hoger op 84,95 dollar na het maandrapport van oliekartel OPEC.



De euro/dollar noteerde op 1,0614. De euro sterkt aan nu de Fed twijfelt of er nog wel een renteverhoging komt. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0614 de borden.



Bedrijfsnieuws

Delta Air Lines is positiever geworden over de verwachte omzet dit jaar, die nu met 20 procent gaat stijgen, in plaats van met 17 tot 20 procent. De winstverwachting is wel lager. De winst komt dit jaar vermoedelijk niet hoger uit dan 6,25 dollar, waar eerst nog een kans werd gezien op 7,00 dollar.



Birkenstock won 0,2 procent in de handel voorbeurs, na een teleurstellende eerste handelsdag woensdag.

Ford verloor 1,6 procent nadat vakbond United Auto Workers in staking ging bij een fabriek voor pick-up trucks in Kentucky. Dit is de grootste fabriek van Ford, dat al vier weken met stakingen kampt.

Microsoft verloor 0,4 procent. De Amerikaanse belastingdienst heeft een rekening gestuurd van 28,9 miljard dollar aan achterstallige belastingen, met rente en boetes, van 2004 tot 2013.

Slotstanden

Wall Street sloot woensdag hoger. De S&P500-index steeg 0,4 procent tot 4.376,95 punten. Technologie-index Nasdaq klom 0,7 procent tot 13.659,68 punten en de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 33.804,87 punten.