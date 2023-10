Update: OPEC verwacht meer olieaanbod Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) OPEC heeft de ramingen voor de voorziene ontwikkeling van de olievraag voor dit jaar en 2024 gehandhaafd, maar verhoogde de groeiverwachting voor het olieaanbod van olieproducerende landen die geen lid zijn van de OPEC voor 2023. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel. Het kartel gaat voor 2023 nu uit van een aanbodgroei bij niet-OPEC-leden van 1,7 miljoen vaten per dag, een stijging met 100.000 vaten ten opzichte van een eerdere raming. De verwachting voor de productiegroei van niet-OPEC-leden voor 2024 bleef intact op 1,4 miljoen vaten per dag. OPEC denkt nog steeds dat de olievraag dit jaar met 2,4 miljoen vaten per dag zal stijgen, en met 2,2 miljoen vaten per dag in 2024. Het kartel voegde daar expliciet aan toe dat deze verwachting werd gehandhaafd, ondanks de ontwikkelingen rond Oekraïne en de zwakke economische groei in China. Het kartel verwacht nu dat de wereldeconomie dit jaar met 2,8 procent zal groeien. In het vorige rapport lag de raming op 2,7 procent. Voor 2024 blijft de prognose 2,6 procent. In september steeg de olieproductie van de OPEC met 273.000 vaten per dag naar 27,75 miljoen vaten per dag. De productie van Saoedi-Arabië steeg vorige maand met 82.000 vaten per dag. Deze data zijn gebaseerd op bronnen bij of van de OPEC. Een november-future West Texas Intermediate noteerde donderdag 1,0 procent in het groen op 84,32 dollar, terwijl voor een december-future Brent 86,89 dollar werd betaald, goed voor een stijging van 1,3 procent. Vanochtend bleek uit een rapport dat het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de olievraag dit jaar wat hoger zal uitvallen dan eerder werd verwacht. De ramingen voor 2024 werden dan weer wat verlaagd. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

