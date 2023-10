ECB-notulen: bedrijven lijken loondruk zelf op te vangen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zag bij de laatste beleidsvergadering dat bedrijven de hoge loondruk deels lijken op te vangen. Dat bleek donderdag uit de notulen van de laatste rentevergadering. De loongroei zelf liet nog niet echt duidelijke signalen zien van afzwakking. Wel waren de meeste indicatoren binnen de onderliggende inflatie duidelijker aan het afkoelen, zo bespraken de beleidsmakers. Een uitzondering was de binnenlandse prijsdruk, die blijft toenemen. Er werd opgemerkt dat het monetaire beleid aantoonbaar sterker dan verwacht doorwerkte in de economie. Dit was voor een deel te danken aan de hogere rentes die banken in rekening brengen, hoewel dit in sommige eurolanden veel sneller gebeurt dan in andere landen, zoals Nederland, waar veel mensen hypotheken hebben met een lage rente voor lange looptijden. Dit laatste betekent ook dat deze renteverhogingen nog deels naar de markt zullen doorsijpelen en de economie nog verder zullen afremmen. Dat kan een argument zijn om de rente niet nog verder te verhogen. Bron: ABM Financial News

