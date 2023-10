Delta Air Lines negatiever gestemd over winstontwikkeling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Delta Air Lines is bij de cijfers over het derde kwartaal negatiever geworden over de winstontwikkeling dit jaar, terwijl het wel positiever werd over de omzetontwikkeling. Dit bleek donderdag uit de resultaten van het luchtvaartbedrijf. De omzet zal dit jaar naar verwachting van Delta circa 20 procent hoger uitvallen ten opzichte van 2022 tegen een eerdere verwachting van een stijging met 17 tot 20 procent. De aangepaste winst per aandeel voor het gehele boekjaar komt naar verwachting uit tussen de 6,00 en 6,25 dollar, terwijl eerder nog werd gemikt op 6,00 tot 7,00 dollar. De luchtvaartmaatschappij verwacht in het lopende vierde kwartaal een omzetgroei te realiseren van 9 tot 12 procent. De aangepaste winst per aandeel komt naar verwachting uit tussen de 1,05 en 1,30 dollar. Resultaten De nettowinst bedroeg in het derde kwartaal op aangepaste basis 1,3 miljard dollar tegen 966 miljoen dollar een jaar eerder. Exclusief bijzondere posten bedroeg de aangepaste winst per aandeel 2,03 dollar tegen 1,51 dollar een jaar eerder. Analisten rekenden op 1,96 dollar per aandeel. De operationele omzet steeg met 11 procent tot 15,49 miljard dollar. Dit was meer dan de consensusverwachting bij FactSet van 14,55 miljard dollar. De inkomsten uit passagiersvervoer stegen met 14 procent tot 13,1 miljard dollar. De vrachtinkomsten daalden met 36 procent. De operationele kasstroom bedroeg 1,1 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

