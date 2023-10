Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in een markt die steeds minder rekening houdt met renteverhogingen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dag rond het middaguur een plus van 0,7 procent op 458,80 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,7 procent op 15.560,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,6 procent met een stand van 7.175,30 punten. De Britse FTSE steeg 0,8 procent naar 7.683,29 punten. "Beleggers rekenen niet meer op renteverhogingen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Ook neemt volgens hem de onzekerheid over het effect van de oorlog in Israël op de financiële markten neemt af. De olieprijs is, na de stijging op maandag, de afgelopen dagen alweer gedaald tot het niveau van eind vorige week, zo merkte Wiersma op. "De aandacht van beleggers is vooral gericht op uitspraken van centrale bankiers en inflatiecijfers." Vanmiddag komen de Amerikaanse inflatiecijfers over september naar buiten. Voor de kerninflatie wordt uitgegaan van 4,1 procent tegen 4,3 procent een maand eerder. Vanmiddag volgen verder nog de Amerikaanse wekelijkse steunaanvragen, de olievoorraden en de notulen van de ECB. Vandaag zijn de belangrijkste centraal bankiers in Marokko bijeen, voor een bijeenkomst met de ministers van financiën van de G20-groep. Daar neemt onder andere ECB-voorzitter Christine Lagarde aan deel. Olie noteerde donderdag hoger. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 84,04 dollar, terwijl voor een december-future Brent 86,64 dollar werd betaald, een stijging van 1,0 procent. De wereldwijde vraag naar olie zal dit jaar iets hoger uitvallen, maar volgend jaar iets lager, dan eerder werd verwacht, zo bleek vandaag uit het maandrapport van het Internationaal Energie Agentschap. De OPEC publiceert later vandaag het maandrapport. De euro/dollar noteerde op 1,0618. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0637 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0614 op de borden.



Bedrijfsnieuws Easyjet heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een flink hogere omzet geboekt. Het aandeel noteerde evenwel 5,3 procent lager. In Brussel en Amsterdam won Fagron ruim vijf procent na vrijgave van cijfers. Die waren ook beter dan analisten hadden verwacht. Degroof Petercam sprak van een erg sterk kwartaal. In Parijs won reclame- en communicatiebureau Publicis 4,6 procent, nadat opnieuw het omzetdoel voor 2023 opwaarts werd bijgesteld. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,9 procent in het groen. De S&P500-index steeg woensdag 0,4 procent tot 4.376,95 punten. Technologie-index Nasdaq klom 0,7 procent tot 13.659,68 punten en de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 33.804,87 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.