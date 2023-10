Valuta: euro loopt verder op

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag hoger na een verzwakking van de dollar, nu de Fed in het midden laat of er nog een renteverhoging zit aan te komen of niet.

"Met de notulen van de Fed zagen we de euro al even naar 1,0638 dollar oplopen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Wat de markt in elk geval heeft ingeprijsd is dat de rente in de VS voorlopig hoog blijft", aldus de handelaar.

Fed-functionarissen waren het er tijdens hun bijeenkomst in september niet over eens of er extra renteverhogingen nodig zijn, hoewel de dot plot aangaf dat ongeveer tweederde van de commissie een verhoging nodig vindt voor het einde van het jaar.

De Fed-leden waren het er wel unaniem over eens dat de rentes voor langere tijd hoog moeten blijven totdat er overtuigend bewijs is dat de inflatie teruggaat naar 2 procent.

Van der Meer kijkt voor vandaag vooral uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers over september. Voor de kerninflatie wordt uitgegaan van 4,1 procent tegen 4,3 procent een maand eerder. Vanmiddag staan de notulen van de ECB op de agenda.

Vandaag zijn de belangrijkste centraal bankiers in Marokko bijeen, voor een bijeenkomst met de ministers van financiën van de G20-groep. Daar neemt onder andere ECB-voorzitter Christine Lagarde aan deel.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0626 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8640 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2297 dollar.