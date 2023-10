"Nieuwe outlookverlaging Heineken dreigt" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken zal na twee teleurstellende kwartaalupdates, bij de cijfers over het derde kwartaal opnieuw de outlook verlagen. Dit is de verwachting van analisten van ING. "We denken dat Heineken opnieuw tekort zal schieten en gedwongen wordt om de outlook voor 2023 verder te verlagen", aldus analist Reg Watson in een rapport. Bij de halfjaarcijfers eind juli, die zwakker waren dan voorzien door de analistenconsensus, zei Heineken voor 2023 te rekenen op een autonome groei van de operationele winst met circa 0 tot 5 procent. Dat is minder dan de 5 tot 10 procent groei waarop de brouwer rekende vóór de halfjaarcijfers. Verder gelooft Watson ook niet in het verhaal dat de kosten in 2024 dalen en zo de marges aantrekken. Volgens de analist is Heineken zelf ook bezorgd dat de markt hier te veel van verwacht. Watson verlaagde zijn omzettaxatie voor 2024 met 8 procent tot 33,2 miljard euro. De raming voor de winst per aandeel bracht hij met 18 procent terug tot 5,01 euro per aandeel. Voor 2023 rekent ING op een omzet voor de brouwer van 30,5 miljard euro en een winst per aandeel van 3,85 euro. Dat is respectievelijk 7 en 28 procent lager dan de oude ramingen van Watson. ING heeft een verkoopadvies op Heineken met een koersdoel van 69,43 euro. Bron: ABM Financial News

