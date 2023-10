Beursupdate: AEX in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdag overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 743,84 punten. "Beleggers rekenen niet meer op renteverhogingen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Ook neemt volgens hem de onzekerheid over het effect van de oorlog in Israël op de financiële markten neemt af. De olieprijs is, na de stijging op maandag, de afgelopen dagen alweer gedaald tot het niveau van eind vorige week, zo merkte Wiersma op. "De aandacht van beleggers is vooral gericht op uitspraken van centrale bankiers en inflatiecijfers." Woensdag kon ING uit de uitspraken van enkele bestuurders van de Europese en Amerikaanse centrale bank afleiden dat ze wel klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan. "Dat is in lijn met onze verwachting. De markten reageerden daar terecht positief op, met verder dalende rentes als gevolg", stelde de expert van ING. Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx gaat de aandacht nu uit naar de "cruciale inflatiecijfers" vanuit de VS, die voor vanmiddag op de planning staan. Economen voorspellen een stijging van 0,3 procent op maandbasis en een stijging van 3,6 procent ten opzichte van vorig jaar. "In augustus kwam de inflatie nog uit op 3,7 procent. Dat zou betekenen dat de reeks van twee opeenvolgende hogere inflatiecijfers zou worden afgebroken", aldus Blekemolen. "Het inflatiecijfer zal ongetwijfeld een belangrijke rol zal spelen bij de beslissing van de Federal Reserve om de rente te handhaven of toch nog te verhogen tijdens het rentebesluit op 1 november." De FedWatch-tool van CME laat zien dat de markt de kans op een handhaving van de rentes door de Fed in november wordt ingeschat op ruim 91 procent. Voor december wordt de kans op een renteverhoging ook laag ingeschat, op 26 procent. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0624. De olieprijzen stegen met krap een procent tot 84 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen Adyen en Exor aan kop met winsten van ongeveer 2,5 procent. De verzekeraars ASR Nederland en Aegon waren daarentegen de kop van jut met verliezen tot 1,4 procent. In de AMX won Fagron 5,5 procent na vrijgave van cijfers. Die waren ook beter dan analisten hadden verwacht. Degroof Petercam sprak van een erg sterk kwartaal voor Fagron. Flitshandelaar Flow Trader koerste 0,4 procent lager. In de AScX won Fastned 3,0 procent na cijfers. Het momentum bij Fastned blijft sterk, oordeelde Jefferies. En ook Ebusco zat weer bij de winnaars met een plus van 6,8 procent. Op het lokaal genoteerde Brill werd een overnamebod gelanceerd van 27,50 euro per aandeel door het familiebedrijf De Gruyter uit Berlijn. Het aandeel sloot woensdag nog op 19,70 euro en steeg vanochtend met 35 procent naar 26,60 euro. Bron: ABM Financial News

