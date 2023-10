"Meevallende volumes voor Fastned" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned gaf een redelijke kwartaalupdate over het derde kwartaal af, met sterker dan voorziene volumes, nadat die in de voorgaande twee kwartalen juist wat waren tegengevallen. Dat stelde ING donderdag in een rapport. De volumes vielen 5 procent hoger uit dan verwacht, zagen analisten van de bank. Ook de benuttingsgraad viel mee, met 11,4 procent, waar ING rekende op 11,0 procent. De brutowinst per aandeel kwam conform verwachting op 0,45 euro uit. Er kwamen vrij weinig laadstations bij, namelijk acht, maar Fastned rekent nog steeds op 60 stuks in het hele jaar wat het totaal op meer dan 304 zou brengen tegen 2023. Daar zijn er in het vierde kwartaal nog 25 voor nodig. ING denk dat dit haalbaar is. Eind 2025 zouden er meer dan 400 stations moeten zijn en in 2030 circa duizend. De outlook werd gehandhaafd met een omzet per station van meer dan 400.000 euro in 2025 en van meer dan 1 miljard euro in 2030. Ook de verwachting van een positief onderliggend EBITDA-resultaat werd herhaald, zag ING. De consensusverwachtingen voor de volumes en de brutowinst in 2023 zullen wel iets neerwaarts worden bijgesteld, met enkele procenten, denken de analisten. Dit zal voor de belegger niet veel uitmaken. ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel steeg donderdag 3 procent tot 29,30 euro. Bron: ABM Financial News

