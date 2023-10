Beursblik: erg sterk kwartaal voor Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd met een erg sterk kwartaal in de VS. Dit stelden analisten van Degroof Petercam donderdag in een rapport. "Het op stoom komen van FSS gaat sneller dan verwacht en de integratie van de faciliteit in Boston gaat ook goed", volgens analist Frank Claassen. Maar de analist wees ook op Latijns-Amerika waar het herstel sterker was dan voorzien. Europa viel dan weer tegen, volgens Claassen, met slechts 1 procent autonome groei. De analist rekende op 3 procent. Voor 2023 rekent Fagron op een omzet van 750 tot 770 miljoen euro. En de winstgevendheid zal daarbij hoger zijn dan in 2022. Degroof denkt de omzettaxaties met 1 of 2 procent te zullen verhogen richting de 760 miljoen euro. En de EBITDA-verwachting van 146 miljoen euro kan ook 1 of 2 miljoen euro omhoog, aldus Claassen. "Al met al een erg sterk kwartaal", aldus Claassen. Degroof handhaaft de koopaanbeveling op Fagron met een koersdoel van 21,00 euro. Het aandeel steeg donderdag met 6,9 procent naar 17,59 euro. Bron: ABM Financial News

