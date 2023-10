Microsoft is Amerikaanse belastingdienst 29 miljard verschuldigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft is de Amerikaanse belastingdienst IRS circa 28,9 miljard dollar aan belastingen verschuldigd. Dit meldde het Amerikaanse techbedrijf woensdagavond laat in een document dat het indiende bij de SEC. Het bedrag is inclusief rente en boetes en heeft betrekking op de belastingjaren 2004 tot en met 2013. De naheffing heeft te maken met de winstverdeling over landen en jurisdicties, aldus Microsoft. De onderneming is het niet eens met de aanslag en zal zich hiertegen verzetten, indien nodig in de rechtszaal. Bron: ABM Financial News

