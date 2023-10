EasyJet positief gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: easyJet

(ABM FN-Dow Jones) Easyjet heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een flink hogere omzet geboekt. Dit bleek donderdagochtend uit voorlopige cijfers van de Britse prijsvechter. "We hebben een recordzomer achter de rug met een sterke vraag naar vluchten en vakanties van EasyJet", aldus CEO Johan Lundgren donderdag in een toelichting. Het resultaat voor belastingen kwam in het afgelopen kwartaal vermoedelijk uit tussen 650 miljoen en 670 miljoen Britse pond. Het aantal vervoerde passagiers steeg op jaarbasis met 8 procent, bij een bezettingsgraad van 92 procent. Voor heel 2023 rekent de vliegtuigmaatschappij op een winst voor belastingen van 440 tot 460 miljoen pond. Ook kwam de prijsvechter met nieuwe doelstellingen voor de middellange termijn. De ambitie is om een winst voor belastingen te realiseren van meer dan 1 miljard pond. Onder meer een grotere vloot en groei bij de vakantietak moeten hieraan bijdragen. Verder meldde Easyjet dat het weer dividend gaat uitkeren. Aandeelhouders kunnen begin 2024 een uitbetaling tegemoet zien. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.