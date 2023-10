Jefferies: Momentum blijft sterk bij Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het derde kwartaal laten zien dat het momentum sterk blijft, waarbij het nieuwe markten betrad door belangrijke aanbestedingen te winnen. Dit oordeelde analist David Kerstens van Jefferies donderdag in een rapport. Jefferies zag de brutowinst fors aantrekken, aangejaagd door een volumegroei van 86 procent en een 44 procent hogere brutowinstmarge. De omzet steeg dankzij een combinatie van volumegroei en lagere elektriciteitsprijzen. Kerstens merkte op dat Fastned recent nog zijn doelstelling van 350 laadstations in 2024 bevestigde. In 2025 wil Fastned meer dan 400 stations hebben en in 2030 ongeveer duizend. Jefferies handhaafde het koopadvies op Fastned met een koersdoel van 42,00 euro. Het aandeel sloot woensdag op 28,45 euro. Bron: ABM Financial News

