Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong een half procent in het groen.

De AEX sloot woensdag nog met een nipt verlies van 0,1 procent op 737,78 punten. Op Wall Street eindigde hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond 0,4 procent in het groen.

Een duw in de rug voor beleggers deze handelsweek is de opvallende daling van de tienjaarsrente in de VS, die in twee dagen van 4,80 procent naar 4,56 procent terugviel, na een snelle stijging in de afgelopen weken.

Volgens analist André Brouwers van Het Beleggingsinstituut begint de hoge rente overal pijn te doen, bij consumenten, bedrijven en overheden, en zit het werk van de centrale banken er daarom nu wel op.

Als redenen voor de daling worden ook de uitlatingen van leden van de Fed genoemd. Zij suggereerden begin deze week dat de recente stijging van de rente op staatsobligaties de noodzaak om de Federal Funds-rente te verhogen zou kunnen verminderen.

Wel bleek woensdag uit de Fed-notulen van het laatste rentebesluit dat de meerderheid van de Fed-functionarissen aangaf dat nog één renteverhoging waarschijnlijk zou zijn.

Ook vielen woensdag de Amerikaanse producentenprijzen in september hoger uit dan verwacht, met een stijging op maandbasis van 0,5 procent, tegenover een schatting van 0,3 procent. Vandaag om half drie zijn nu alle ogen gericht op de vrijgave van de Amerikaanse inflatie in september. Economen gepolst door Dow Jones rekenen op een stijging op maandbasis van 0,3 procent, en van 3,6 procent op jaarbasis.

In Azië kleuren de hoofdindices vanochtend eensgezind groen, met als uitschieters de beurzen in Tokio en Hongkong met winsten tot twee procent. De olie-future daalt daarnaast enkele tienden van een procent, na al een daling van bijna drie procent woensdagavond in New York.

Het Amerikaanse cijferseizoen begin ondertussen op stoom te komen, met vandaag de vrijgave van cijfers van onder meer Delta Airlines en Domino’s Pizza. De focus ligt deze week evenwel op vrijdag, met Amerikaanse financials BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup die dan met kwartaalcijfers komen.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Fagron steeg afgelopen kwartaal autonoom met 10,2 procent op jaarbasis naar 191,4 miljoen euro. Volgens de analistenconsensus zou de omzet stijgen van 173,0 miljoen euro naar 185,6 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Tegen constante wisselkoersen was de autonome groei zelfs 13,4 procent. Het bedrijf herhaalde de outlook voor de middellange termijn en rekent op een omzet van 750 tot 770 miljoen euro voor 2023. De winstgevendheid zal daarbij hoger zijn dan in 2022.

ArcelorMittal toonde interesse in de overname van de ijzerertsmijnen en staalfabrieken van ESL Steel, onderdeel van Vedanta. Dit schreef de Business Standard op basis van bronnen. Naast ArcelorMittal, zouden ook JSW Steel en verschillende private equity-partijen interesse hebben getoond.

Euronext Amsterdam gaat beursgenoteerde ondernemingen die moeite hebben met het vinden van een zogeheten OOB-accountant, meer tijd te gunnen, en wel tot uiterlijk 15 januari 2024. "Daarna is de delisting definitief." Dit zei René van Vlerken van Euronext woensdagavond tegen ABM Financial News.

De halfgeleiders ASML, ASMI en Besi kunnen wellicht profiteren van uitspraken van het Zwitserse VAT Group dat de bodem in de sector lijkt bereikt.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees tot slot nog op een rapport van Citi. De zakenbank denkt dat Heineken en Carlsberg positief kunnen verrassen met de komende kwartaalcijfers.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index steeg woensdag 0,4 procent tot 4.376,95 punten. Technologie-index Nasdaq klom 0,7 procent tot 13.659,68 punten en de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 33.804,87 punten.