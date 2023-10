Fastned groeit door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het derde kwartaal zoals verwacht opnieuw een forse omzetgroei geboekt, terwijl de brutowinst ruimschoots verdubbelde. Dat maakte de exploitant van oplaadstations donderdag bekend. De omzet steeg met 51 procent tot 15,2 miljoen euro en de brutowinst met 140 procent tot 11,4 miljoen euro. De resultaten liggen iets boven de verwachting vooraf van ING, dat rekende op 14,9 miljoen euro omzet en 11,0 miljoen euro winst. Het aantal laadsessies steeg met 68 procent en het aantal actieve klanten steeg met 73 procent tot bijna 329.000. Er werden 128 miljoen elektrische kilometers mogelijk gemaakt en daarmee werd bijna 25.000 ton CO2-uitstoot vermeden. Het aantal operationele laadstations steeg met 8 tot 280. Daarnaast werden 10 locaties verworven waarmee het aantal verworven locaties op 406 komt. Het bedrijf kondigde in het derde kwartaal aan Denemarken en Italië te betreden als nieuwe markten en won twee belangrijke kavels in de aanbesteding van het Deutschlandnetz, goed voor 92 nieuwe stations. "Hierdoor komen we dichter bij ons doel van 1.000 stations in 2030", zei CEO Michiel Langezaal. Bron: ABM Financial News

