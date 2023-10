Media: ArcelorMittal wil mijnen en fabrieken van Vedanta overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft interesse getoond in de overname van de ijzerertsmijnen en staalfabrieken van ESL Steel, onderdeel van Vedanta. Dit schreef de Business Standard op basis van bronnen. Naast ArcelorMittal, zouden ook JSW Steel en verschillende private equity-partijen interesse hebben getoond. Vedanta zegt zelf dat de waardering van de activa in totaal 100 miljard roepie bedraagt, omgerekend ongeveer 1,1 miljard euro, maar de mogelijke kopers willen de mijnen en fabriek tegen een korting overnemen, zo stelden bronnen tegenover de Business Standard. Bron: ABM Financial News

