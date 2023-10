Meevallende omzetgroei voor Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) Fagron heeft in het derde kwartaal van 2023 meer omzet behaald dan verwacht. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de magistrale bereider. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 10,2 procent autonoom op jaarbasis naar 191,4 miljoen euro. Volgens de analistenconsensus zou de omzet stijgen van 173,0 miljoen euro naar 185,6 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Tegen constante wisselkoersen was de autonome groei zelfs 13,4 procent. Zoals analisten voorzagen, was er groei in Europa en Noord-Amerika, terwijl Latijns-Amerika ook wist te verrassen met groei. Hier was gerekend op een onveranderde omzet. Fagron sprak zelf van een solide herstel in Latijns-Amerika, dankzij de focus van het bedrijf op de operationele efficiëntie en innovatie. In Europa nam de omzetgroei af, "na de afronding van het doorberekenen van prijzen in de eerste helft van het jaar". Noord-Amerika boekte de hoogste groei, volgens Fagron dankzij de "uitstekende" resultaten van zowel FSS als Anazao, "aangezien de onderliggende vraag naar de uitbesteding van bereidingsactiviteiten hoog blijft". Outlook "Alles overziend, blijven we vol vertrouwen over de vooruitzichten van onze activiteiten wereldwijd en herhalen we onze guidance voor de middellange termijn", zei CEO Rafael Padilla donderdag in een toelichting. Voor 2023 rekent Fagron op een omzet van 750 tot 770 miljoen euro. En de winstgevendheid zal daarbij hoger zijn dan in 2022. Het bedrijf rekende eerder op een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei met een verbetering van de winstgevendheid. De analistenconsensus verwacht voor 2023 een omzet van 753 miljoen euro. Dat zou flink meer zijn dan de 684 miljoen euro in 2022. De analisten voorzien verder een stijging van de REBITDA-marge van 19,1 naar 19,6 procent. Bron: ABM Financial News

