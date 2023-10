Meer faillissementen in augustus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen is in september gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werden 25 bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus, een stijging van 9 procent. In de eerste drie kwartalen van 2023 zijn ruim 60 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2022. Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in september 278 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Daarna is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 met 109 een laagterecord. Vanaf mei 2022 lag het aantal faillissementen onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.