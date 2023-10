Wall Street sluit de dag positief af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag toch nog hoger gesloten, mede geholpen door een herstel in het laatste uur van de reguliere handel.

De S&P500-index steeg 0,4 procent tot 4.376,95 punten. Technologie-index Nasdaq klom 0,7 procent tot 13.659,68 punten en de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 33.804,87 punten.

Beleggers blijven de aanhoudende oorlog tussen Israël en Hamas beoordelen en probeerden woensdag de beter dan verwachte inflatiegegevens van zich af te schudden. Dit terwijl de rente op staatsobligaties verder daalde. Dit nadat vorige week het hoogste niveau in zestien jaar werd bereikt.

De daling van de rentes in de VS zijn mede het gevolg van de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, die zorgen voor een vlucht naar veilige havens zoals obligaties.

Ook hielpen maandag de uitlatingen van Fed vertegenwoordigers, die suggereerden dat de recente stijging van de rente op staatsobligaties de noodzaak om de Federal Funds-rente te verhogen zou kunnen verminderen.

Echter, vandaag bleek uit de notulen van de Fed dat een meerderheid van de deelnemers van mening was dat nog een verhoging van de beoogde Federal Funds-rente op een toekomstige bijeenkomst waarschijnlijk passend zou zijn.

Hoewel er tegenstrijdige meningen bestonden over de noodzaak van meer beleidsverkrapping, was men het er unaniem over eens over dat de rentetarieven hoog zouden moeten blijven totdat men ervan overtuigd is dat de inflatie teruggaat naar 2 procent.

Het FOMC heeft zijn belangrijkste rentetarief sinds maart 2022 elf keer verhoogd, tot een beoogde bandbreedte van 5,25-5,5 procent, het hoogste niveau in 22 jaar.

Op 31 oktober en 1 november komt het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank opnieuw bijeen.

Ook werd vandaag bekend dat de Amerikaanse producentenprijsindex hoger uitkwam dan verwacht en steeg maand-op-maand met 0,5 procent, tegenover een schatting van 0,3 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde bijna 8 basispunten lager op 4,58 procent, terwijl vorige week nog een nieuw jaarrecord van 4,89 procent werd aangetikt.

Olie werd woensdag goedkoper. Een november future voor een vat West Texas Intermediate daalde 2,88 procent tot 83,49 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. De prijzen daalden woensdag verder, nadat Saoedi-Arabië dinsdag zei dat het samenwerkte met regionale en internationale partners om een escalatie te voorkomen, en opnieuw bevestigde dat het de inspanningen steunde om de oliemarkten te stabiliseren.

De euro/dollar noteerde op 1,0614. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0603 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0600 op de borden.

Stijgers en dalers



Het aandeel Birkenstock noteerde ruim 12 procent lager op 40,20 dollar nadat de Duitse schoenenfabrikant Birkenstock in de VS naar de beurs ging voor 46,00 dollar per aandeel. Birkenstock wil 1,5 miljard dollar ophalen met de beursgang. Het bedrijf werd in 2021 gekocht door de eigenaar van LVMH, private-equity-firma L.Catterton.

De aandelen Exxonmobil daalden 3,6 procent, nadat het een overeenkomst had gesloten om Pioneer Natural Resources voor 253 dollar per aandeel over te nemen. Het bod impliceert een premie van 7 dollar op de slotkoers van het aandeel op dinsdag. De totale waarde van de deal bedraagt circa 55,4 miljard dollar. De overname markeert de grootste olie- en gasdeal in twintig jaar.

HP gaat zijn jaardividend met 5 procent verhogen en verwacht een vrije kasstroom in het boekjaar 2024 tussen 3,1 miljard en 3,6 miljard dollar. Het aandeel steeg 1,4 procent.



Silk Road Medical verloor maar liefst de helft van haar beurswaarde. De omzet zal dit jaar uitkomen tussen 170 en 174 miljoen dollar, in plaats van de eerder aangekondigde 180 miljoen tot 184 miljoen dollar.

Novo Nordisk steeg 6,3 procent met zijn Amerikaanse notering. Uit een onderzoek bleek een middel succesvol om nierfalen bij diabetespatiënten te behandelen.

De aandelen van dialyse-dienstverleners DaVita en Fresenius Medical Care daalden respectievelijk met bijna 17 en 18 procent na het nieuws van Novo Nordisk. Baxter International, dat producten maakt voor chronische dialyse therapieën, daalde met ruim 12 procent.