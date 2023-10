Olieprijzen opnieuw gedaald Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag opnieuw gedaald, nu de vrees afnam voor een verstoring van de bevoorrading. Dit nadat gisteren de OPEC-producent Saoedi-Arabië beloofde de markt te helpen stabiliseren. Een november future voor een vat West Texas Intermediate daalde 2,88 procent tot 83,49 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. “Er is geen olie in Israël en Gaza, en het lijkt er steeds meer op dat de oorlog tussen Israël en Hamas niet zal overslaan naar olieproducerende landen, zoals Iran of Saoedi-Arabië”, zegt Bob Yawger van Mizuho in een notitie. "Natuurlijk zijn er sceptici. Sommigen bevinden zich op hoge posities. Maar tot nu toe is er geen bewijs dat Iran Hamas heeft geholpen bij de aanval op Israël", aldus Yawger. De aandacht zal donderdag onder andere verschuiven naar de wekelijkse Amerikaanse olie-inventarisrapporten, de API en de EIA. Bron: ABM Financial News

