Fed-functionarissen zien dat het ‘restrictieve’ beleid van kracht blijft totdat de inflatie afneemt - Notulen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Fed-functionarissen waren het er tijdens hun bijeenkomst in september niet over eens of er extra renteverhogingen nodig zouden zijn, hoewel de balans aangaf dat nog een renteverhoging waarschijnlijk zou zijn. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. “Een meerderheid van de deelnemers was van mening dat nog een verhoging van de beoogde Federal Funds-rente op een toekomstige bijeenkomst waarschijnlijk passend zou zijn, terwijl sommigen het waarschijnlijk achten dat geen verdere verhogingen gerechtvaardigd zouden zijn”, aldus de samenvatting van de beleidsvergadering van 19-20 september. Hoewel er tegenstrijdige meningen bestonden over de noodzaak van meer beleidsverkrapping, was men het er unaniem over eens over dat de rentetarieven hoog zouden moeten blijven totdat men ervan overtuigd is dat de inflatie teruggaat naar 2 procent. In het document werd opgemerkt dat alle leden van het Federal Open Market Committee het erover eens waren dat ze “voorzichtig te werk moesten gaan” bij toekomstige beslissingen, die gebaseerd zouden zijn op binnenkomende gegevens in plaats van op een vooraf ingesteld pad. De bijeenkomst werd afgesloten met het besluit van het FOMC om de rente niet te verhogen. Echter, in de zogenaamde “dot plot” grafiek van de verwachtingen van individuele leden, gaf ongeveer tweederde van de commissie aan dat er vóór het einde van het jaar nog een verhoging nodig zou zijn. Het FOMC heeft zijn belangrijkste rentetarief sinds maart 2022 elf keer verhoogd, tot een beoogde bandbreedte van 5,25-5,5 procent, het hoogste niveau in 22 jaar. Op 31 oktober en 1 november komt het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank opnieuw bijeen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.