Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, na twee dagen van herstel en dinsdag zelfs de beste dag in elf maanden.

De brede STOXX Europe 600 index sloot met een winst van 0,2 procent op 453,16 punten. De Duitse DAX steeg 0,2 procent naar 15.460,01 punten. De Franse CAC 40 verloor daarentegen 0,4 procent tot 7.131,21 punten, en de Britse FTSE daalde met 0,1 procent tot 7.620,03 punten.

De positieve koersuitslagen van begin deze week kwamen mede tot stand dankzij uitspraken van leden van de Federal Reserve, die maandag suggereerden dat de recente stijging van de rente op staatsobligaties de noodzaak om de Federal Funds-rente te verhogen, zou kunnen verminderen. Hierdoor werden op de financiële markten de renteverwachtingen voor de VS neerwaarts bijgesteld.

Echter, de Amerikaanse producentenprijsindex kwam woensdagmiddag hoger uit dan verwacht en steeg maand-op-maand met 0,5 procent, tegenover een schatting van 0,3 procent.

Desalniettemin bleef de rente dalen, onder andere door de vlucht naar veilige havens door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.

De rente op de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde rond de 4,59 procent, terwijl vorige week nog een nieuw jaarrecord van 4,89 procent werd aangetikt.

De correlatie tussen de obligatierente en de aandelenmarkten is in de afgelopen maanden tot indrukwekkende niveaus gestegen en deze correlatie zal volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild, zonder duidelijke tekenen van een recessie, blijven bestaan.

De Fed zal volgens Vranken haar opties moeten afwegen en proberen in te schatten wat de recente werkgelegenheidscijfers en potentiële salarisverhogingen betekenen voor de inflatie, in het licht van de geopolitieke onzekerheid en het effect van eerdere renteverhogingen en recente pieken in de obligatierente.

Het is volgens Vranken duidelijk dat we een periode zijn ingegaan waarin onzekerheid onder de centrale bankiers heerst over de vraag of de rente voldoende is verhoogd.

Vanavond volgen nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed.



Eerder vandaag werd al bekend dat de Duitse inflatie in september was gedaald tot 4,5 procent op jaarbasis. Augustus kende nog een inflatiepeil van 6,1 procent op jaarbasis.

Olie werd woensdag goedkoper. Een november-future Brentolie noteerde 1,3 procent in het rood op 86,53 dollar. De prijzen daalden woensdag verder, nadat Saoedi-Arabië dinsdag zei dat het samenwerkte met regionale en internationale partners om een escalatie te voorkomen, en opnieuw bevestigde dat het de inspanningen steunde om de oliemarkten te stabiliseren.

De euro/dollar noteerde op 1,0601. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0603 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0600 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs verloor het aandeel LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 6,5 procent. De producent van luxegoederen heeft in de eerste negen maanden van 2023 meer omzet behaald dan een jaar eerder, maar de groei in het derde kwartaal was minder sterk dan in de eerste zes maanden.

Sectorgenoten Hermès International en Kering verloren ongeveer 1,5 procent.

Thales kon daarentegen 2,7 procent bijschrijven.

In Frankfurt ging Rheinmetall aan kop en won ruim 2,5 procent.

Daar stond een verlies van 8 procent tegenover voor Fresenius, na positieve testresultaten bij concurrent Novo Nordisk rond de behandeling van nierfalen bij diabetespatiënten. Deze ontwikkeling zou in de toekomst het aantal dialysepatiënten kunnen verlagen, wat de omzet van Fresenius negatief kan beïnvloeden.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden woensdag rond sluitingstijd in Europa licht lager. De S&P 500 index noteerde 0,1 procent in het rood.