Klein verlies voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vrijwel onveranderd gesloten. De AEX eindigde 0,1 procent lager op 737,78 punten.

"Een opvallende beweging, die lucht geeft aan de markten", zei André Brouwers van Het Beleggingsinstituut over de dalende tienjaarsrente in de VS, die in twee dagen van 4,80 naar minder dan 4,60 terugviel, na een snelle stijging vorige week. "Je zou een minder volatiele tendens verwachten."

De onderliggende reden voor de dalende rente is volgens Brouwers dat de hoge rente overal pijn begint te doen, omdat iedereen schulden heeft, en dat het werk van de centrale banken er daarom nu wel op zit. Dat wordt nu steeds duidelijker ook bij overheden, nu grote delen van het budget aan rentebetalingen opgaan. "Het goede nieuws is dat iedereen te veel schuld heeft, of het nou Amerika, Italië of China is, dus we zitten allemaal in het zelfde schuitje."

De vraag is volgens Brouwers vooral of de pijn van de rentelast niet alleen de economie, maar ook de inflatie omlaag gaat drukken, zoals de centrale banken hopen. Als dat laatste niet gebeurt, dan dreigt het doemscenario van stagflatie. Brouwers ziet ook in de koersgrafiek een technische parallel met de aanloop naar de beurscrash in 1987. "Maar daarmee doe ik natuurlijk geen voorspelling."

Iedereen is er verbaasd over dat de volatiliteit op de aandelenbeurzen zo laag is, zei Brouwers. Daar kijkt men nog vooral naar de kortetermijnresultaten, lijkt het.

De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen daalde woensdag tot 4,569 procent.

De macro-agenda was woensdag mager. De Amerikaanse producentenprijzen stegen in september iets harder dan verwacht. En vanavond staan nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve op de planning.

De euro/dollar steeg 0,1 procent tot 1,0610 en de olieprijs daalde ruim 2 procent.

Stijgers/dalers

Onder de hoofdfondsen was Adyen de sterkste stijger met een koerswinst van 1,8 procent. De betaaldienstverlener, die de koers eerder dit jaar zag kelderen na tegenvallende groeicijfers, komt op 8 november met een ‘business update’, wat volgens Adyen "de commitment van het bedrijf onderstreept om transparanter te worden en om een open dialoog te voeren."

Prosus won 1,2 procent. De investeerder gaat zijn Indiase fintechbedrijf PayU volgend jaar naar de beurs brengen, meldde Reuters, en dat zou 5 tot 7 miljard dollar waard kunnen zijn.

Verliezen waren er bij Randstad, nadat sectorgenoot PageGroup vanochtend een winstwaarschuwing afgaf. Randstad leverde 1,0 procent in. Ook DSM-Firmenich verloor een procent en Besi werd 2,3 procent goedkoper.

Een opvallende daler in de AMX-index was Inpost met ruim 8 procent. JPMorgan verlaagde het koersdoel, omdat ze een tegenvallend derde kwartaal voorzien. En ook ASML kreeg een koersdoelverlaging van JPMorgan. Het aandeel ASML verloor 0,9 procent.

AMG verloor bijna 3 procent. Berenberg verlaagde het koersdoel, op basis van lagere lithiumprijzen.

Vastgoedbedrijf CTP won 2,8 procent. Eerder op de dag stond het aandeel nog ruim 2 procent lager nadat Goldman Sachs CTP van zijn kooplijst haalde, vanwege stijgende financieringskosten. Just Eat Takeaway won 1,9 procent. BNP Paribas haalde het aandeel van de verkooplijst.

Azerion was een uitblinker bij de smallcaps met een plus van ruim 15 procent. Verder schoot Ebusco 2,9 procent omhoog na een kwartaalupdate en een nieuwe outlook voor dit jaar. De bussenbouwer verwacht dat eind dit jaar 250 tot 300 bussen zullen bijdragen aan de omzet. Degroof Petercam vond de orderinstroom bescheiden, maar houdt rekening met een versnelling in de komende kwartalen. Jefferies vond de omzetoutlook tegenvallen.

PostNL was de sterkste daler in de AScX met 2,3 procent koersverlies.

Tussenstand Wall Street

De S&P500 stond aan het einde van de Europese handelsdag 0,2 procent hoger.