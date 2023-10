Beursblik: JPMorgan verlaagt koersdoel InPost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft woensdag het koersdoel voor InPost verlaagd van 12,20 naar 10,90 euro met een ongewijzigd Neutraal advies. De analisten van de zakenbank pasten hun taxaties aan in aanloop naar de cijfers over het derde kwartaal. Zij maken zich zorgen dat de marktomstandigheden zwakker waren dan aanvankelijk gedacht. JPMorgan verlaagde de raming voor de EBITDA in 2023 met 3 procent en met 5 tot 6 procent voor de jaren daarna, "vooral vanwege Mondial Relay". Het aandeel InPost daalde woensdagmiddag met 8,4 procent naar 9,76 euro. Bron: ABM Financial News

