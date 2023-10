Beursblik: aanhoudende winstgroei voor Fastned voorzien

(ABM FN-Dow Jones) Fastned zal donderdag een update geven over het derde kwartaal, die naar verwachting een vertragende omzetgroei zal laten zien, maar nog steeds een ruime verdubbeling van de brutowinst. Dat blijkt uit een vooruitblik van ING.

De analisten van ING rekenen gemiddeld op een omzet uit opladen van 14,9 miljoen euro, wat 48 procent meer is dan een jaar eerder, dankzij de groei van het aantal laadstations, het aantal oplaadsessies en van de hoeveelheid kilowattuur per sessie, dankzij een hogere laadsnelheid. In het tweede kwartaal was deze stijging nog 86 procent.

De brutowinst zou moeten uitkomen op 11,0 miljoen, 131 procent meer ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt overeen met 0,45 euro winst per kilowattuur, wat minder is dan de 0,49 euro in het tweede kwartaal.

Voor het hele jaar rekent ING op een afname van deze winstgroei van 135 procent in 2022 naar 117 procent in 2023.

Het aantal operationele laadstation zou rond 282 stuks moeten liggen, denkt ING. De consensus rekent voor heel 2023 op 305 stations en daar blijft de verwachting van ING drie laadstations onder.

Fastned wil dit jaar op minimaal 304 stations uitkomen en herhaalde bij de halfjaarcijfers zijn doel van meer dan 1.000 stations in 2030.

Een belangrijke stap daarnaartoe was een recente aanbesteding in Duitsland, die Fastned in staat stelt om 92 laadstations te bouwen, met compensatie van de overheid voor de investeringen, in ruil voor betaling van 0,15 euro per kWh aan de Duitse staat. ING is benieuwd hoe deze deal de winstgevendheid zal beïnvloeden.

Volgens Degroof Petercam konden partijen in deze aanbesteding bieden op basis van het percentage van de investeringen dat zij vergoed willen krijgen en is de veiling gewonnen door bieders die kostenvergoedingen tussen 50 en 90 procent vroegen.

De vergoeding per kilowattuur zou vanaf 12 maanden tot en met het negende jaar gelden als terugbetalingsregeling en daarna mag Fastned nog drie jaar de stations blijven exploiteren en alle inkomsten zelf houden, aldus Degroof Petercam.

Fastned publiceert de resultaten donderdag voorbeurs.