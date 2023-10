Media: brand bij Shell in Singapore Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft last gehad van een brand bij zijn petrochemische productieplatform Jurong Island in Singapore. Dit meldden diverse bronnen. De brand ontstond rond 3 uur vannacht, lokale tijd, en zou inmiddels geblust zijn. Er vielen geen gewonden, zo stelde een bron. De kans bestaat dat de brand impact heeft op de styreenproductie van Shell. Bron: ABM Financial News

