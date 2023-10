Sherwin-Williams kiest Heidi Petz als nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams heeft Heidi Petz benoemd tot CEO, als opvolger van John Morikis, die per 1 januari vertrekt. Dat maakte het Amerikaanse verf- en coatingsbedrijf woensdag bekend. De 48-jarige Petz kwam in 2017 bij Sherwin-Williams, na de overname van Valspar. Die deal gaf het bedrijf toegang tot retailketens met grote omzetten zoals Lowe's. Petz is nu nog operationeel directeur van het bedrijf, dat een sectorgenoot is van AkzoNobel. Petz leidde daarvoor de Amerikaanse activiteiten van Sherwin-Williams en de consumentenmerken en had daarvoor functies bij Target, Newell Rubbermaid en PriceWaterhouseCoopers. Morikis zat sinds 1984 bij Sherwin-Williams en blijft uitvoerend bestuurder. De board werd per 10 oktober uitgebreid van tien tot elf leden. Bron: ABM Financial News

