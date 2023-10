Futures Wall Street wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, terwijl de rendementen op staatsleningen blijven dalen na de recente sterke stijgingen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen.

De winsten zijn beperkt, in afwachting van enkele belangrijke macro-economische cijfers en bedrijfsresultaten in de komende dagen.

"De opleving van het optimisme, dat werd gevoed door de hoop dat de Fed rustiger aan gaat doen met zijn rentebeleid, lijkt te zijn afgevlakt", zei Hargreaves Lansdown.

"Er keert iets meer voorzichtigheid terug in de markt, nu beleggers vooruitkijken naar de momentopname over inflatie in de VS van morgen."

Als die inflatie tegenvalt, kan dat het sentiment rond een meer duifachtige Federal Reserve wel eens snel doen omslaan, waarschuwden Hargreaves Lansdown.

In Europa was er een verkoopgolf van makers van luxe-artikelen nadat LVMH een omzetdaling meldde.

De olieprijs daalde 0,4 procent tot 85,67 dollar voor een vat WTI-olie en Brent-olie kosstte 0,3 procent minder op 87,42 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0609. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0600 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De Duitse schoenenfabrikant Birkenstock gaat dinsdag naar de beurs in de VS voor 46 dollar per aandeel, in het midden van de vooraf afgegeven bandbreedte, en mikt daarmee op een waardering van 8,6 miljard dollar. Birkenstock wil 1,5 miljard dollar ophalen met de beursgang. Het bedrijf werd in 2021 gekocht door de eigenaar van LVMH, private-equity-firma L.Catterton.

Exxon Mobil heeft een overeenkomst gesloten om Pioneer Natural Resources voor 253 dollar per aandeel over te nemen. Het bod impliceert een premie van 7 premie op de slotkoers van het aandeel op dinsdag. De totale waarde van de deal bedraagt circa 55,4 miljard dollar. De overname markeert de grootste olie- en gasdeal in twintig jaar.

HP gaat zijn jaardividend met 5 procent verhogen en verwacht een vrije kasstroom in het boekjaar 2024 tussen 3,1 miljard en 3,6 miljard dollar. Het aandeel stijgt 1,4 procent voorbeurs.



Ook Walgreen Boots Alliance lijkt licht hoger te openen. Het bedrijf benoemde Tim Wentworth, afkomstig van sectorgenoot Express Scripts, als nieuwe CEO.

Silk Road Medical ging onderuit met 39 procent. De omzet zal dit jaar uitkomen tussen 170 en 174 miljoen dollar, in plaats van de eerdere aangekondigde 180 miljoen tot 184 miljoen dollar.

De Amerikaanse aandelen van Fresenius Medical Care verloren 19 procent in de handel voorbeurs. Een onderzoek van rivaal Novo Nordisk naar een middel om nierfalen bij diabetespatiënten te behandelen bleek succesvol. Novo Nordisk steeg 3 procent met zijn Amerikaanse notering.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P500-index steeg 0,5 procent tot 4.358,24 punten, na een top rond 4.384 punten eerder dinsdag. Technologie-index Nasdaq klom 0,6 procent tot 13.562,84 punten en de Dow Jones-index steeg 0,4 procent tot 33.739,30 punten.