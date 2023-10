Media: Prosus wil Indiaas betaalbedrijf PayU naar de beurs brengen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus wil zijn dochterbedrijf PayU naar de beurs in India brengen. Dat meldde persbureau Reuters. De Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering aan het Damrak zou tenminste 500 miljoen dollar willen ophalen op de Indiase beurs. Daarmee zou dit een van de grootste fintech-beursgangen in India kunnen zijn sinds Paytm. Er is niet veel haast bij de beursgang, merkten analisten van KBC op, aangezien de notering pas tegen eind 2024 gepland zou zijn. PayU zou dan gewaardeerd kunnen worden op 5 tot 7 miljard dollar. De papieren voor de beursgang moeten uiterlijk in februari 2024 bij de toezichthouder zijn ingediend. PayU biedt gebruikers diverse mogelijkheden om online te betalen, met aanvullende diensten zoals later betalen. Concurrenten zijn Razorpay, van Tiger Global, en Phone Pre, van Walmart. In augustus maakte Prosus bekend dat de mondiale betaalorganisatie van PayU wordt verkocht voor 610 miljoen dollar aan Rapyd. Dit onderdeel was goed voor ongeveer 30 procent van de omzet van PayU. Daarmee focuste Prosus het bedrijf op de Indiase markt voor grote betalingen en de grote kansen voor fintech in dat land, waar PayU een leidend marktaandeel heeft. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.