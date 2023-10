Beursblik: Saxo ziet dat hoge rente deuk in sentiment slaat

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten is in september gedaald, maar bleef nog net positief. Dat stelde Saxo Bank in zijn maandelijkse peiling.

Op een schaal van -15 tot 15 daalde de index op maandbasis van 2,1 naar 0,5.

De daling is vooral het gevolg van de stijgende rente, stelde Saxo.

Voor de AEX-index rekenen beleggers gemiddeld op een groei van 0,4 procent in oktober. Dat was afgelopen maand nog een stijging van 1,3 procent.

ASML was in september het populairste aandeel onder de AEX-fondsen. In augustus was het aandeel nog favoriet bij 11,8 procent van de gepeilde beleggers, goed voor een tweede plek. In september was dit 18,9 procent. Shell zakte van de eerste plek naar de tweede, met 16,6 procent van de stemmen. ING stond op drie met 11,8 procent.

Op de verkooplijst stonden Adyen en Philips bovenaan, beide met 12 procent van de stemmen. Voor Adyen was dit een verbetering. Vorige maand was nog 16,8 procent van de respondenten geneigd om het aandeel Adyen te verkopen. Over Philips werd men negatiever door de voortslepende slaapapneu-kwestie. Op de verkooplijst stonden ook Shell en ASML, met beide 7,1 procent van de stemmen, goed voor een gedeelde derde en vierde plek.

Beleggen in aandelen blijft favoriet voor de respondenten, hoewel de populariteit iets daalde. ETF's, opties, beleggingsfondsen en obligaties blijven veel minder populair. "Het is bijzonder dat obligaties nog steeds zo beperkt populair zijn, terwijl daar op dit moment toch mooie rendementen te behalen zijn", zei Peter Siks van Saxo. "Vooral in de VS."

Bijna de helft van de respondenten zegt geïnteresseerd te zijn in de handel in valuta, een markt die voor veel Nederlandse particuliere beleggers onbekend is. "Het is de grootste markt ter wereld met een eigen dynamiek, die je goed moet snappen", zei Siks.