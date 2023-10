Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag verdeeld op een relatief rustige dag, waarbij beleggers nog altijd de laatste renteontwikkelingen in de gaten houden.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur vlak op 455,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van van nog geen 0,1 procent naar 15,431,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 7.117,74 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.136,57 punten.

De correlatie tussen de obligatierente en de aandelenmarkten is in de afgelopen maanden tot indrukwekkende niveaus gestegen en deze correlatie zal volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild, zonder duidelijke tekenen van een recessie, blijven bestaan.

De Fed zal volgens Vranken haar opties moeten afwegen en proberen in te schatten wat de recente werkgelegenheidscijfers en potentiële salarisverhogingen betekenen voor de inflatie, in het licht van de geopolitieke onzekerheid en het effect van eerdere renteverhogingen en recente pieken in de obligatierente.

Als de obligatierendementen zouden dalen, is de logische vraag bovendien of dit geen verband houdt met een vertragende economie en dus met een toenemend risico op een recessie.

De afgelopen dagen kwamen de centrale bankiers bijeen in Marrakesh tijdens een grote top georganiseerd door het IMF. Ook hier zijn volgens Vranken uiteenlopende meningen van de ECB-leden te horen, waarbij de gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank, Robert Holzmann, zei dat het nog te vroeg is om een volledig duidelijk signaal over de inflatie te geven.

Het is volgens Vranken duidelijk dat we een periode zijn ingegaan waarin er onzekerheid onder de centrale bankiers heerst over de vraag of de rente voldoende is verhoogd.

De Duitse inflatie over september werd vandaag in een tweede meting met 4,5 procent op jaarbasis bevestigd. Augustus kende een inflatiepeil van 6,1 procent op jaarbasis.

Het wachten is vandaag op de producentenprijzen van de VS over september en de notulen van de Fed.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Boston Susan Collins, en die van Atlanta, Raphael Bostic.

Olie noteerde woensdag lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 85,83 dollar, terwijl voor een december-future Brent 87,56 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0607. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0603 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0600 op de borden.



Bedrijfsnieuws

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft in de eerste negen maanden van 2023 meer omzet behaald dan een jaar eerder, maar de groei in het derde kwartaal was minder sterk dan in de eerste zes maanden. Het aandeel noteerde 6,5 procent lager.

Hermès International en Kering verloren in Parijs circa twee procent.

In Frankfurt steeg Siemens Energy met krap vijf procent. Daar stond een verlies van 11,4 procent voor Fresenius tegenover, na positieve testresultaten bij concurrent Novo Nordisk.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P500-index steeg dinsdag 0,5 procent tot 4.358,24 punten, na een top rond 4.384 punten eerder dinsdag. Technologie-index Nasdaq klom 0,6 procent tot 13.562,84 punten en de Dow Jones-index steeg 0,4 procent tot 33.739,30 punten.