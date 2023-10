Valuta: vlakke euro in afwachtende markt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nipt boven de 1,06 dollar in afwachting van de notulen van de Fed vanavond. "Wat ons betreft zijn de Fed-notulen net even belangrijker dan de producentenprijzen van de VS over september, die vanmiddag verschijnen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat de Fed de rente in november niet verhoogt. De afwegingen van het beleidsorgaan worden sinds dit weekend ook beïnvloed door de dreigende situatie in het Midden-Oosten. Niettemin is de markt voorlopig redelijk dovish gestemd", aldus Mevissen, die geen angst in de markt zag. Voor de producentenprijzen wordt een stijging op maandbasis verwacht van 0,3 procent. In augustus liepen deze prijzen met 0,7 procent op maandbasis op. Na de publicatie van de Fed-notulen vanavond verschuift de aandacht volgens Mevissen naar de consumentenprijzen uit de VS over september, die donderdagmiddag worden gepubliceerd. De Duitse inflatie over september werd vandaag in een tweede meting met 4,5 procent op jaarbasis bevestigd. Augustus kende een inflatiepeil van 6,1 procent op jaarbasis. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Boston Susan Collins, en die van Atlanta, Raphael Bostic. De euro noteerde woensdag vlak op 1,0608 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8640 Britse pond. Het Britse pond koerste vlak op 1,2279 dollar. Bron: ABM Financial News

