Deutsche Bank verlaagt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor Euronext verlaagd van 75,00 naar 72,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. De reden voor de koersdoelverlaging is een lagere marktmutiple, aldus de analisten. Voor Europese beursbedrijven rekent Deutsche Bank op een zwakker derde kwartaal voor wat betreft de handelsinkomsten. "Gelukkig hebben Europese beursuitbaters zich flink gediversifieerd in de afgelopen jaren", aldus de analisten. Alleen Deutsche Boerse staat op de kooplijst van Deutsche Bank. Euronext en London Stock Exchange hebben een Houden advies. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.