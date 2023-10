Goldman haalt CTP van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het advies voor CTP verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel ging van 14,00 naar 12,00 euro. Dit bleek woensdag uit een groot sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Reden om het advies te verlagen, zijn de stijgende financieringskosten, aldus de analisten. Ook wezen zij erop dat het aandeel CTP de afgelopen periode beter presteerde dan sectorgenoten. Goldman verlaagde de taxaties voor de winst per aandeel en het dividend in 2024 tot en met 2027 met 7 tot 8 procent. Het aandeel CTP daalde woensdag met 1,6 procent naar 13,58 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.