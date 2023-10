Tegenvallende omzetverwachting Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) De omzetverwachting van Ebusco voor 2023 is een tegenvaller. Dit stelde analist David Kerstens van Jeffferies woensdag. Ebusco mikt op een jaaromzet van 145 tot 165 miljoen euro. Dat is volgens de analist 13 procent minder dan waar de consensus op mikt. De fabrikant verwacht dat dit jaar 250 tot 300 bussen zullen bijdragen aan de omzet. Aanvankelijk rekende Ebusco op 550 tot 600 bussen, maar die outlook werd in augustus al losgelaten. Kerstens merkte verder op dat Ebusco verwacht dat de EBITDA in de tweede jaarhelft aanzienlijk beter zal zijn dan in de eerste zes maanden, toen een verlies werd geboekt van 43,5 miljoen euro. En Ebusco denkt nog altijd in 2024 een positieve EBITDA te kunnen realiseren. Jefferies heeft een Houden advies op Ebusco met een koersdoel van 8,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.