Licht lagere opening AEX voorzien na rally op dinsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren een uur voor de openingsgong 0,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,8 procent hoger op 738,89 punten.

Beleggers zijn in afwachting van een nieuwe reeks macro-economische cijfers. De markt hoopt in deze cijfers een bevestiging te zien dat de Federal Reserve de rentes niet meer zal verhogen.

Vandaag krijgen beleggers inzicht in onder meer de Amerikaanse producentenprijzen over september. Morgen volgen inflatiecijfers uit de VS. Ook staan vanavond de notulen van de Fed op de agenda.

Op dinsdag schoten de Europese markten nog omhoog, ondanks de gevechten in het Midden-Oosten. "Ik denk dat beleggers nog niet helemaal weten hoe ze om moeten gaan met de laatste geopolitieke ontwikkelingen en welke impact deze zullen hebben", aldus analist Cameron Brandt van EPFR.

"Zelfs met de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn de pijlen van beleggers gericht op de visie van de Federal Reserve over de huidige rentes en wat er nodig is om de inflatie omlaag te krijgen", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor.

Marktkenners waarschuwen voor de mogelijke impact van een oorlog tussen Israël en Hamas op het beleid van de Fed. Door het conflict stijgen de olieprijzen en dit kan weer leiden tot meer inflatie, zo waarschuwde IMF. Analisten van Deutsche Bank wezen op een verhoogde kans op stagflatie.

Het IMF werd dinsdag wel positiever over de Amerikaanse groei en ziet een steeds kleiner risico op een mondiale recessie.

De olieprijs daalde dinsdag, na een stijging met meer dan 4 procent maandag, terwijl handelaren de impact bleven inschatten van de oorlog tussen Israël en Gaza op de aanvoer van olie vanuit het Midden-Oosten. Een november-future voor een vat West Texas Intermediate daalde dinsdag 0,5 procent tot 85,97 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.

Ondanks deze daling van de olieprijs "blijven de markt ongerust over de situatie in Israël, die nog tot meer instabiliteit kan leiden en de prijs van het vat olie weer op kan stuwen tot niveaus die sinds vorig jaar niet meer zijn gezien", zei Ricardo Evangelista van Activ Trades. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen weer licht hoger op 86 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0601. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0600 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0533 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Adyen heeft besloten met een ‘business update’ te komen als onderdeel van de beleggersdag op 8 november. De update dient ter ondersteuning van Adyens gesprekken met aandeelhouders op de beleggersdag. "Adyen is van mening dat deze kwartaalupdate de commitment van het bedrijf onderstreept om transparanter te worden en om een open dialoog te voeren."

Ebusco heeft in het derde kwartaal naar eigen zeggen vooruitgang weten te boeken en gaf een concrete omzetverwachting voor 2023 af. In heel 2023 denkt Ebusco dat 250 tot 300 bussen zullen bijdragen aan de omzet, die zal uitkomen op 145 tot 165 miljoen euro. In 2022 boekte Ebusco een omzet van 112 miljoen euro, toen droegen 261 bussen bij aan de omzet. Ook mikt de fabrikant op een "aanzienlijke" verbetering van de EBITDA in de tweede helft van dit jaar vergeleken met de eerste zes maanden en herhaalde Ebusco woensdag de doelstelling voor 2024 van een positieve EBITDA.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index steeg dinsdag 0,5 procent tot 4.358,24 punten, na een top rond 4.384 punten eerder dinsdag. Technologie-index Nasdaq klom 0,6 procent tot 13.562,84 punten en de Dow Jones-index steeg 0,4 procent tot 33.739,30 punten.