Adyen komt ook met kwartaalupdate Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft besloten met een ‘business update’ te komen als onderdeel van de beleggersdag op 8 november. Dit maakte het Amsterdamse fintechbedrijf bekend. De update dient ter ondersteuning van Adyens gesprekken met aandeelhouders op de beleggersdag. "Adyen is van mening dat deze kwartaalupdate de commitment van het bedrijf onderstreept om transparanter te worden en om een open dialoog te voeren." Het vertrouwen in Adyen kreeg na de halfjaarcijfers in augustus een flinke opdoffer. Van bijna 1.500 euro per aandeel werd Adyen in een paar dagen opeens minder dan 800 euro waard. Na het dieptepunt op 630 euro in september begint het aandeel nu weer op te krabbelen. Het aandeel Adyen sloot dinsdag op 732,10 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.