Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van Duitse inflatiecijfers, de Amerikaanse producentenprijzen en de notulen van de Fed.

IG voorziet een openingsverlies van 32 punten voor de Duitse DAX, een min van 48 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, op de toenemende verwachting in de markt dat de Fed de rente niet meer verder zal verhogen.

"Eén van de redenen voor de stijging waren uitlatingen van Fed-official Lorie Logan. Volgens haar hoeft de Fed op dit moment geen actie te ondernemen, aangezien de stijgende rendementen op Amerikaanse staatsobligaties de economie al voldoende afkoelen", legde beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx dinsdag uit.

De rendementen op Amerikaanse staatsleningen kelderden gisteren. De rente op de tienjarige Treasury daalde met ruim 15 basispunten, van 4,78 tot 4,63 procent.

Deutsche Bank adviseerde ondertussen meer Europese aandelen te kopen. Volgens Maximilian Uleer van Deutsche Bank zit er meer winst in het vat. In een rapport schreef hij dat de risico's die in het derde kwartaal op de aandelenmarkten drukten nu kansen geworden zijn. Zo is het economische klimaat aan het verbeteren, gezien de inkoopmanagersindices voor de eurozone die recent verbeterden, na vijf maanden op rij zijn gedaald. Verder is zwakkere groei in China nu ingecalculeerd evenals een milde Amerikaanse recessie.

Tenslotte denkt Uleer dat het monetaire beleid kan meevallen, nu de impliciete rentes recent flink omhoog ging, naar de verwachting van een langer hogere beleidsrente. "We verwachten nu dat de markten volgend jaar positief verrast gaan worden door centrale banken."

De hoop dat de Fed klaar is met renteverhogingen weegt in de VS veel zwaarder op het beurssentiment dan het conflict in het Midden-Oosten. De economische groei zou dit kwartaal wel eens op 4,9 procent kunnen uitkomen, becijferde de Atlanta Fed, en ook hebben gezinnen meer spaargeld dan eerder gedacht en dus meer te besteden.

Daarmee lijken de verwachtingen van een Amerikaanse recessie weer ver weg.

Het Internationaal Monetair Fonds ziet ook een steeds kleiner risico op een mondiale recessie, bleek dinsdag uit een nieuwe outlook. Daarin werd het IMF positiever over de Amerikaanse groei, maar werd de raming voor de groei voor de eurozone naar beneden bijgesteld.

Bedrijfsnieuws

Grondstoffenaandelen in Londen en Duitse autofabrikanten en technologiebedrijven die gevoelig zijn voor China gingen dinsdag aan de leiding. De stemming werd ook opgevrolijkt door berichten dat Beijing overweegt om zijn begrotingstekort te verhogen om de economie verder te stimuleren.

BMW heeft in het derde kwartaal de verkopen zien stijgen en gaf aan op schema te liggen de groeidoelstellingen voor heel dit jaar te realiseren. Het aandeel BMW sloot 3,0 procent hoger.

BP heeft zijn winstverwachting voor 2030 met 2 miljard dollar verhoogd. Het Britse oliebedrijf rekent nu op een EBITDA van 53 tot 58 miljard dollar bij een olieprijs van 70 dollar per vat. Eerder was dit 51 tot 56 miljard, meldde BP op een beleggersdag in Denver. Het aandeel steeg 0,9 procent.

Het aandeel Euroapi daalde dinsdag met maar liefst 59 procent na een outlookverlaging.

De Verenigde Staten hebben besloten om de export van halfgeleiderapparatuur naar de fabrieken van Samsung Electronics en SK Hynix in China toe te staan zonder dat hiervoor apart toestemming hoeft te worden gevraagd, zo schreef het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Dat zou ook goed nieuws kunnen zijn voor de Nederlandse halfgeleidersector. ASML sloot 3,1 procent hoger.



Euro STOXX 50 4.205,45 (+2,26%)

STOXX Europe 600 452,48 (+1,96%)

DAX 15.423,52 (+1,95%)

CAC 40 7.162,43 (+2,01%)

FTSE 100 7.628,21 (+1,82%)

SMI 11.001,69 (+1,66%)

AEX 738,89 (+1,78%)

BEL 20 3.540,40 (+1,76%)

FTSE MIB 28.318,22 (+2,30%)

IBEX 35 9.352,10 (+2,19%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak tot iets hoger.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger nadat de rendementen op staatsleningen daalden. Het optimisme werd gevoed door Fed-bestuurders die aangaven dat meer renteverhogingen mogelijk niet nodig zijn.

Bestuurder Lorie Logan zei maandag dat de hogere obligatierentes mogelijk betekenen dat de Fed momenteel geen actie hoeft te ondernemen, omdat de yields ervoor zorgen dat de Amerikaanse economie al voldoende afkoelt.

De obligatiemarkten waren dinsdag weer open, na de Amerikaanse feestdagen op maandag. Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen daalde 15 basispunten tot 4,64 procent. Vorige week werd nog een top van 4,85 procent aangetikt.

Beleggers bleven daarnaast bezorgd over het geweld in Israël, maar de uitspraken van functionarissen van de Federal Reserve wogen zoals altijd zwaar.

Marktkenners waarschuwen voor de mogelijke impact van een oorlog tussen Israël en Hamas op het beleid van de Fed. Door het conflict stijgen de olieprijzen en dit kan weer leiden tot meer inflatie. Het IMF waarschuwt hiervoor. Analisten van Deutsche Bank wezen op een verhoogde kans op stagflatie.

Het IMF werd dinsdag daarentegen positiever over de Amerikaanse groei en ziet een steeds kleiner risico op een mondiale recessie.

Op macro-economisch vlak was het verder rustig. Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers daalde in september verder, meldde NFIB dinsdag. De vertrouwensindex daalde van 91,3 tot 90,8.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van PepsiCo sloten dinsdag 2 procent in de plus, nadat de dranken- en snackproducent de boeken opende. De resultaten in het derde kwartaal waren beter dan verwacht en de outlook ging omhoog. Ook Coca-Cola profiteerde mee en steeg 2 procent.

Later deze week volgen meer kwartaalcijfers, met vrijdag de resultaten van de eerste Amerikaanse banken, met name JP Morgan Chase en Wells Fargo.

Unity zag CEO John Riccitiello met pensioen gaan. De maker van computerspellen testte eerder nieuwe tarieven die door ontwikkelaars niet werden gewaardeerd. Het aandeel steeg 1 procent.

Aandelen van Ventyx Biosciences leverden 26 procent in, nadat onderzoeksresultaten van een middel tegen de darmziekte actieve colitis ulcerosa tegenvielen.

Aandelen van olieproducenten en defensiebedrijven profiteerden maandag nog van de situatie in het Midden-Oosten. Exxon Mobil en Lockheed Martin bleven dinsdag dichtbij huis. Aandelen van het Israëlische Teva Pharmaceuticals gingen maandag onderuit maar herstellen dinsdag met een plus van 5 procent.

S&P 500 index 4.358,24 (+0,52%)

Dow Jones index 33.739,30 (+0,40%)

Nasdaq Composite 13.562,84 (+0,58%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 31.975,57 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.081,22 (+0,2%)

Hang Seng 17.919,55 (+1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0601. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0600 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0533 op de borden.

USD/JPY Yen 148,87

EUR/USD Euro 1,0601

EUR/JPY Yen 157,82

MACRO-AGENDA:

08:00 Inflatie - September def. (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - September (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

