Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, maar beperkten hun winsten, nadat de rendementen op staatsleningen daalden. De S&P500-index steeg 0,5 procent tot 4.358,24 punten, na een top rond 4.384 punten eerder dinsdag. Technologie-index Nasdaq klom 0,6 procent tot 13.562,84 punten en de Dow Jones-index steeg 0,4 procent tot 33.739,30 punten. Het optimisme werd gevoed door Fed-bestuurders die aangaven dat meer renteverhogingen mogelijk niet nodig zijn. Bestuurder Lorie Logan zei maandag dat de hogere obligatierentes mogelijk betekenen dat de Fed momenteel geen actie hoeft te ondernemen, omdat de yields ervoor zorgen dat de Amerikaanse economie al voldoende afkoelt. De obligatiemarkten waren dinsdag weer open, na de Amerikaanse feestdagen op maandag. Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen daalde 15 basispunten tot 4,64 procent. Vorige week werd nog een top van 4,85 procent aangetikt. Beleggers bleven daarnaast bezorgd over het geweld in Israël, maar de uitspraken van functionarissen van de Federal Reserve wogen zoals altijd zwaar. Marktkenners waarschuwen voor de mogelijke impact van een oorlog tussen Israël en Hamas op het beleid van de Fed. Door het conflict stijgen de olieprijzen en dit kan weer leiden tot meer inflatie. Het IMF waarschuwt hiervoor. Analisten van Deutsche Bank wezen op een verhoogde kans op stagflatie. Het IMF werd dinsdag daarentegen positiever over de Amerikaanse groei en ziet een steeds kleiner risico op een mondiale recessie. Op macro-economisch vlak was het verder rustig. Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers daalde in september verder, meldde NFIB dinsdag. De vertrouwensindex daalde van 91,3 tot 90,8. De euro/dollar handelde op 1,0600. De olieprijs daalde 0,5 procent tot 85,97 dollar voor een vat WTI-olie. Bedrijfsnieuws Aandelen van PepsiCo sloten 2 procent in de plus, nadat de dranken- en snackproducent de boeken opende. De resultaten in het derde kwartaal waren beter dan verwacht en de outlook ging omhoog. Ook Coca-Cola profiteerde mee en steeg 2 procent. Later deze week volgen meer kwartaalcijfers, met vrijdag de resultaten van de eerste Amerikaanse banken, met name JP Morgan Chase en Wells Fargo. Unity zag CEO John Riccitiello met pensioen gaan. De maker van computerspellen testte eerder nieuwe tarieven die door ontwikkelaars niet werden gewaardeerd. Het aandeel steeg 1 procent. Aandelen van Ventyx Biosciences leverden 26 procent in, nadat onderzoeksresultaten van een middel tegen de darmziekte actieve colitis ulcerosa tegenvielen. Aandelen van olieproducenten en defensiebedrijven profiteerden maandag nog van de situatie in het Midden-Oosten. Exxon Mobil en Lockheed Martin bleven dinsdag dichtbij huis. Aandelen van het Israëlische Teva Pharmaceuticals gingen maandag onderuit maar herstellen dinsdag met een plus van 5 procent. Bron: ABM Financial News

