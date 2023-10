Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, na een stijging met meer dan 4 procent maandag, terwijl handelaren de impact bleven inschatten van de oorlog tussen Israël en Gaza op de aanvoer van olie vanuit het Midden-Oosten. Een novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 85,97 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Ondanks de terugzakkende olieprijs "blijven de markt ongerust over de situatie in Israël, die nog tot meer instabiliteit kan leiden en de prijs van het vat olie weer op kan stuwen tot niveaus die sinds vorig jaar niet meer zijn gezien", zei Ricardo Evangelista van Activ Trades. "Vanuit het perspectief van oliehandelaren ligt het grote vraagteken bij de mogelijke betrokkenheid van Ira en hoe die de aanvoer van olie kan raken en de prijs kan laten escaleren." Maandag stegen zowel WTI als Brent-olie meer dan 4 procent, na de golf van aanvallen door Hamas op zaterdag, die gevolgd werden door vergeldingsaanvallen door Israël op Gaza en de formele oorlogsverklaring van Israël tegen het bewind van Gaza. Voor die sprong omhoog was de olieprijs alweer aanzienlijk gedaald, nadat eerder een top net onder 100 dollar voor Brent was bereikt en meer dan 95 dollar voor WTI. Israël produceert zelf weinig olie, maar een bericht in de Wall Street Journal dat Iraanse militaire Hamas hadden geholpen om de aanval te coordineëren zorgde voor ongerustheid. De betrokkenheid is door Iran en anderen ontkend. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.