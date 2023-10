Europese beurzen sluiten flink hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, nu de verwachting toeneemt dat de Fed de rente niet meer verder zal verhogen.

De brede STOXX Europe 600 index sloot met een winst van 2,0 procent op 452,48 punten. De Duitse DAX steeg 2,0 procent naar 15.423,52 punten. De Franse CAC 40 won 2,0 procent tot 7.162,43 punten. De Britse FTSE steeg 1,8 procent naar 7.628,21 punten.

"Eén van de redenen voor de stijging waren uitlatingen van Fed-official Lorie Logan. Volgens haar hoeft de Fed op dit moment geen actie te ondernemen, aangezien de stijgende rendementen op Amerikaanse staatsobligaties de economie al voldoende afkoelen", legde beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx uit.

De rendementen op Amerikaanse staatsleningen kelderden. De rente op de tienjarige Treasury daalde met ruim 15 basispunten, van 4,78 tot 4,63 procent.

Deutsche Bank adviseert ondertussen meer Europese aandelen te kopen. Volgens Maximilian Uleer van Deutsche Bank zit er meer stijging in het vat. In een rapport schreef hij dat de risico's die in het derde kwartaal op de aandelenmarkten drukten nu kansen geworden zijn. Zo is het economische klimaat aan het verbeteren, gezien de inkoopmanagersindices voor de eurozone die recent verbeterden, na vijf maanden op rij zijn gedaald. Verder is zwakkere groei in China nu ingecalculeerd evenals een milde Amerikaanse recessie.

Tenslotte denkt Uleer dat het monetaire beleid kan meevallen, nu de impliciete rentes recent flink omhoog ging, naar de verwachting van langer hogere beleidsrente. "We verwachten nu dat de markten volgend jaar positief verrast gaan worden door centrale banken."



De hoop dat de Fed klaar is met renteverhogingen weegt in de VS veel zwaarder op het beurssentiment dan het conflict in het Midden-Oosten. De economische groei zou dit kwartaal wel eens op 4,9 procent kunnen uitkomen, becijferde de Atlanta Fed, en ook hebben gezinnen meer spaargeld dan eerder gedacht en dus meer te besteden.

Daarmee lijken de verwachtingen van een Amerikaanse recessie weer ver weg.

Het Internationaal Monetair Fonds ziet ook een steeds kleiner risico op een mondiale recessie, bleek dinsdag uit een nieuwe outlook. Daarin werd het IMF positiever over de Amerikaanse groei, maar werd de raming voor de groei voor de eurozone naar beneden bijgesteld.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig.

De olieprijs daalde licht, na de sterke stijging op maandag. Een november-future West Texas Intermediate noteerde op 85,90 dollar, terwijl voor een december-future Brent 87,66 dollar werd betaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0533. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0570 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Grondstoffenaandelen in Londen en Duitse autofabrikanten en technologiebedrijven die gevoelig zijn voor China gingen aan de leiding. De stemming werd ook opgevrolijkt door berichten dat Beijing overweegt om zijn begrotingstekort te verhogen om de economie verder te stimuleren.

BMW heeft in het derde kwartaal de verkopen zien stijgen en gaf aan op schema te liggen de groeidoelstellingen voor heel dit jaar te realiseren. Het aandeel BMW sloot 3,0 procent hoger.

BP heeft zijn winstverwachting voor 2030 met 2 miljard dollar verhoogd. Het Britse oliebedrijf rekent nu op een EBITDA van 53 tot 58 miljard dollar bij een olieprijs van 70 dollar per vat. Eerder was dit 51 tot 56 miljard, meldde BP op een beleggersdag in Denver. Het aandeel steeg 0,9 procent.

Het aandeel Euroapi daalde dinsdag met maar liefst 59 procent na een outlookverlaging.

De Verenigde Staten hebben besloten om de export van halfgeleiderapparatuur naar de fabrieken van Samsung Electronics en SK Hynix in China toe te staan zonder dat hiervoor apart toestemming hoeft te worden gevraagd, zo schreef het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Dat zou ook goed nieuws kunnen zijn voor de Nederlandse halfgeleidersector. ASML sloot 3,1 procent hoger.

Mondiale rederijen van containerschepen krijgen te maken met een nieuwe hindernis in de overeenkomsten om scheepsruimte te delen die nu gebruikelijk zijn in de zeecontainerhandel. De Europese Commissie schrapt een vrijstelling van mededingingsregels vanaf april volgend jaar en zal dan voortaan toezicht houden op zulke deals. Maersk en Mediterranean Shipping hebben hun samenwerking dit jaar opgezegd. Twee akkoorden tussen zeven vervoerders van containers zijn nog van kracht. Aandelen van Maersk daalden dinsdag 2 procent.



Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag rond sluitingstijd in Europa hoger. De S&P 500 index noteerde 1,1 procent in het groen.