Financials en tech blikvangers in bijna groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd. Met een slot van 738,89 punten steeg de AEX 1,8 procent.

"Eén van de redenen voor de stijging waren uitlatingen van Fed-official Lorie Logan. Volgens haar hoeft de Fed op dit moment geen actie te ondernemen, aangezien de stijgende rendementen op Amerikaanse staatsobligaties de economie al voldoende afkoelen", legde beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx uit.

"Zelfs met de veranderende situatie in het Midden-Oosten blijven beleggers gefocust op het huidige denken van de Fed over rentetarieven en de noodzaak om de inflatie onder controle te houden," voegde Interactive Investor toe.

Marktkenners waarschuwen evenwel voor de mogelijke impact van een oorlog tussen Israël en Hamas op het beleid van de Fed. Door het conflict stijgen de olieprijzen en dit kan weer leiden tot een stijging van de inflatie. Analisten van Deutsche Bank wezen daarbij op een verhoogde kans op stagflatie.

Daar waar de Fed voorlopig klaar lijkt met het verhogen van de rente, is de Europese Centrale Bank dat mogelijk nog niet, bleek dinsdag uit een interview met de voorzitter van de Oostenrijkse centrale bank. Zowel de Fed als de ECB komen later deze week met de notulen van hun meest recente beleidsvergaderingen. Ook volgen later in de week inflatiecijfers.

De obligatiemarkten in de VS zijn dinsdag weer open, na de Amerikaanse feestdagen op maandag. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,63 procent. Vorige week piekte de rente nog rond 4,85 procent. De rente op de Duitse tienjarige Bund daalde tot 2,78 procent.

Het Internationaal Monetair Fonds ziet een steeds kleiner risico op een mondiale recessie, bleek dinsdag uit een nieuwe outlook. Daarin werd het IMF positiever over de Amerikaanse groei, maar werd de raming voor de groei voor de eurozone naar beneden bijgesteld.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. De euro/dollar handelde bij het slot rond 1,06. WTI werd een procent goedkoper na de forse stijging op maandag.

Stijgers en dalers

In de AEX leed alleen KPN een klein verlies. Prosus ging bijna 3,5 procent hoger en Adyen ging aan kop met een plus van ruim 4 procent.

ABN AMRO steeg bijna 3 procent en ING meer dan 2 procent. Bank of America waarschuwde in een rapport voor een daling van de winsten van bedrijven in de Stoxx Europe 600 met 15 procent in het derde kwartaal. Dat is meer dan de 11 procent in het tweede kwartaal. De bankensector deed het vermoedelijk het beste, terwijl de energiesector onderaan zou eindigen volgens de analisten.

ASMI, ASML en Besi stegen circa anderhalf tot ruim 3 procent. Berenberg verlaagde de koersdoelen voor ASMI en ASML, maar herhaalde wel de koopadviezen. De Verenigde Staten hebben besloten om de export van halfgeleiderapparatuur naar de fabrieken van Samsung Electronics en SK Hynix in China toe te staan zonder dat hiervoor apart toestemming hoeft te worden gevraagd, zo schreef het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Dat zou ook goed nieuws kunnen zijn voor de Nederlandse halfgeleidersector.

In de AMX was Just Eat Takeaway de uitblinker met een koersstijging van 8 procent. OCI volgde met een plus van 5 procent en Air France-KLM nestelde zich daartussen met een plus van ruim 5,5 procent.

Eurocommercial Properties was de enige daler met een verlies van meer dan anderhalf procent.

Bij de kleinere aandelen gingen Sif en Vivoryon flink omhoog, met plussen richting de 5 procent. Ebusco ging aan kop met een winst van 8,5 procent. Ebusco en Deutsche Bahn hebben hun bestaande raamcontract verlengd tot en met 2026, waarmee de fabrikant de hoofdleverancier blijft van 12- en 18-meter elektrische bussen voor het Duitse vervoersbedrijf. Woensdag komt Ebusco met een update over het derde kwartaal.

Acomo en Nedap waren de grootste dalers, met verliezen van een procent. NSI verloor licht terrein.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot ruim een procent hoger.