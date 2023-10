Beursblik: meer omzet Fagron in derde kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in het derde kwartaal van 2023 meer omzet behaald. Dit is de verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus in aanloop naar de resultaten komende donderdag voorbeurs.

Volgens de consensus zou de omzet zijn gestegen van 173,0 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022 naar 185,6 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Er was volgens de analisten groei in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Noord-Amerika, maar Latijns-Amerika zag de omzet min of meer onveranderd blijven op 43 miljoen euro.

Analisten van Degroof Petercam rekenen op een autonome omzetgroei in het derde kwartaal van 8,5 procent, voornamelijk te danken aan een groei van meer dan 20 procent in Noord-Amerika. Bij AnazaoHealth verwacht Degroof Petercam dat het groeimomentum zal aanhouden dankzij de sterke productlijn gericht op het verbeteren van de levensstijl en de aanhoudende positieve impact van tekorten aan medicijnen zoals semaglutide.

De autonome omzetgroei in de EMEA-regio zal met een verwachte 3 procent iets lager zijn dat de 4,7 procent in de eerste zes maanden van 2023, denkt Degroof Petercam, omdat het positieve effect van prijsverhogingen wat afneemt.

Outlook

Degroof Petercam verwacht dat Fagron de outlook voor heel 2023 donderdag zal herhalen. Het bedrijf rekent momenteel op een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei met een verbetering van de winstgevendheid.

De analistenconsensus verwacht voor 2023 een omzet van 753 miljoen euro. Dat zou flink meer zijn dan de 684 miljoen euro in 2022. Zij voorzien verder een stijging van de REBITDA-marge van 19,1 naar 19,6 procent.

Analisten van Berenberg rekenen voor heel 2023 op een autonome omzetgroei van 8 procent tegen constante wisselkoersen, "waarbij goede vooruitgang wordt geboekt in het segment magistrale bereidingen in de VS, met succesvolle stappen in de richting van volledige integratie van eerdere overnames", aldus de zakenbank.

Dit moet de onder druk staande verkoop in Latijns-Amerika compenseren, waar de toegenomen concurrentie de prijzen heeft gedrukt. In Europa rekent Berenberg voor 2023 op een "bevredigende" groei, "waar de omgeving voor magistrale bereidingen zich normaliseert."

Dit alles moet leiden tot een REBITDA-marge van 19,4 procent, waarmee Berenberg iets onder de consensus zit.

Voor de jaren 2024 tot 2026 voorspelt Berenberg een autonome omzetgroei van 8 procent per jaar en REBITDA-marges van 21 procent.

Berenberg verwacht ook dat Fagron overnames blijft doen, gemiddeld zijn dit er nu zo'n twee tot drie per jaar, maar dit zullen voorlopig alleen transacties zijn die aantrekkelijke multiples bieden.

"Fagron kan de rol van consolidator spelen omdat er genoeg kleine, lokale doelwitten zijn om haar portefeuille aan te vullen. Wij schatten dat Fagron de komende vier jaar een oorlogskas heeft van maximaal 352 miljoen euro", aldus Berenberg.

Het aandeel Fagron noteerde dinsdagmiddag 1,3 procent hoger op 16,62 euro.