Media: VS versoepelen exportsancties voor halfgeleiderapparatuur voor China

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten hebben besloten om de export van halfgeleiderapparatuur naar de fabrieken van Samsung Electronics en SK Hynix in China toe te staan zonder dat hiervoor apart toestemming hoeft te worden gevraagd. Dit schreef het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De fabrieken van de twee Zuid-Koreaanse grootmachten worden bestempeld als 'geverifieerde eindgebruikers', waardoor minder vergunningen nodig zijn om materiaal uit het buitenland in te voeren. "Het besluit van de Amerikaanse regering betekent dat de belangrijkste kwestie op het vlak van export voor onze halfgeleiderbedrijven is opgelost", zei een medewerker van het ministerie van Economische Zaken van Zuid-Korea in een reactie, aldus Yonhap. Volgens het ministerie is het besluit al door Washington meegedeeld aan de twee bedrijven en geldt dit ook per direct. Ook Nederlandse halfgeleiderbedrijven kampen met exportsancties of vrezen hiervoor. Bron: ABM Financial News

